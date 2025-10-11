Seger för Väsby IK HK hemma mot Strömsbro

Väsby IK HK vann med 4–3 mot Strömsbro

Alfred Aalto avgjorde för Väsby IK HK

Väsby IK HK nu nionde, Strömsbro på tionde plats

Det blev dramatiskt när hemmalaget Väsby IK HK vann matchen mot Strömsbro i Vilundaparkens Ishall A på lördagen. Alfred Aalto slog till 17.58 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål. Matchen i i hockeyettan norra slutade 4–3 (2–2, 1–0, 1–1).

Väsby IK HK–Strömsbro – mål för mål

Väsby IK HK tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut.

Strömsbro reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jesper Lindberg och Abbe Broberg. Efter 16.54 i andra perioden slog Dennis Santesson till framspelad av Dennis Good Bogg och Pontus Karlsson och gav Väsby IK HK ledningen. Strömsbro kvitterade till 3–3 genom Jonathan Karlsson i tredje perioden.

Väsby IK HK kunde dock avgöra till 4–3 med 2.02 kvar av matchen genom Alfred Aalto.

Pontus Karlsson gjorde ett mål för Väsby IK HK och spelade dessutom fram till tre mål.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Strömsbro är på tionde plats.

Söndag 19 oktober 16.00 spelar Väsby IK HK borta mot Forshaga. Strömsbro möter Wings Arlanda hemma i Testebo Arena fredag 17 oktober 19.00.

Väsby IK HK–Strömsbro 4–3 (2–2, 1–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (5.28) Filip Barklund (Pontus Karlsson, Nicklas Nousiainen), 2–0 (6.29) Pontus Karlsson (Marcus Kivelä Carlzon), 2–1 (10.20) Jesper Lindberg (Adam Bendrik), 2–2 (10.34) Abbe Broberg.

Andra perioden: 3–2 (36.54) Dennis Santesson (Dennis Good Bogg, Pontus Karlsson).

Tredje perioden: 3–3 (51.07) Jonathan Karlsson (Abbe Broberg, Olle Hellström), 4–3 (57.58) Alfred Aalto (Pontus Karlsson, Kalle Forslund).

Nästa match:

Väsby IK HK: Forshaga IF, borta, 19 oktober

Strömsbro: Wings HC Arlanda, hemma, 17 oktober