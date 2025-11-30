Seger för Vännäs mot Umeå Hockeyklubb på bortaplan

Vännäs segrade – 7–3 mot Umeå Hockeyklubb

Noel Pepulis matchvinnare för Vännäs

Andra raka segern för Vännäs

Det blev Vännäs som vann på bortaplan mot Umeå Hockeyklubb i U20 Region norr B herr. 3–7 (2–4, 0–2, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Umeå Hockeyklubb–Vännäs – mål för mål

Vännäs var vassast i första perioden som laget vann med 4–2.

Efter 12.03 i andra perioden slog Hjalmar Forsgren till återigen på pass av Hugo Edin och Marcus Grynning och gjorde 2–5.

Raitis Riekstins gjorde dessutom 2–6 efter 18.14 framspelad av Emil Renström.

6.01 in i tredje perioden satte Elvis Eriksson pucken på pass av Raitis Riekstins och Emil Renström och ökade ledningen.

Maximus Fjällby stod för målet när Umeå Hockeyklubb reducerade till 3–7 med 1.41 kvar att spela efter förarbete från Alex Alasaarela och William Fors Kvarnvall. Fler mål än så blev det inte för Umeå Hockeyklubb.

Vännäs Emil Renström hade tre assists och Raitis Riekstins stod för tre poäng, varav två mål. Alex Alasaarela gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Umeå Hockeyklubb.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vännäs HC med 2–1.

Umeå Hockeyklubb–Vännäs 3–7 (2–4, 0–2, 1–1)

U20 Region norr B herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (0.32) Otto Lindström (Alex Alasaarela), 1–1 (4.09) Hjalmar Forsgren (Marcus Grynning, Emil Thelin-Pesämaa), 1–2 (4.18) Raitis Riekstins (Elvis Eriksson, Emil Renström), 1–3 (12.03) Kevin Fransson (Edward Erngren, Anton Danemar), 1–4 (14.26) Noel Pepulis (Aatu Tuhkanen, Isak Brask), 2–4 (18.46) Alex Alasaarela (Maximus Fjällby).

Andra perioden: 2–5 (32.03) Hjalmar Forsgren (Hugo Edin, Marcus Grynning), 2–6 (38.14) Raitis Riekstins (Emil Renström).

Tredje perioden: 2–7 (46.01) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Emil Renström), 3–7 (58.19) Maximus Fjällby (Alex Alasaarela, William Fors Kvarnvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb: 3-0-2

Vännäs: 3-0-2