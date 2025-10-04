Seger för Vallentuna – steg åt rätt håll mot IK Göta

Vallentuna-seger med 4–3 efter straffar

Gustavs Licis-Licitis med två mål för Vallentuna

Alvin Ferm avgjorde för Vallentuna

Vallentuna har varit i en svacka med fyra förluster i rad i U20 region öst herr. Men hemma mot IK Göta bröts den sviten. Det blev 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar i matchen i Vallentuna Ishall.

Gustavs Licis-Licitis gjorde två mål för Vallentuna

Första perioden var jämn. Vallentuna inledde bäst och tog ledningen genom Gustavs Licis-Licitis efter 14.16, men IK Göta kvitterade genom Gabriel Onval bara två minuter senare. Efter 2.39 i andra perioden gjorde Vallentuna 2–1 genom Elis Hamberg.

IK Göta kvitterade till 2–2 genom Gustav Fondelius efter 5.14 av perioden.

Vallentuna tog ledningen på nytt genom Gustavs Licis-Licitis, som gjorde sitt andra mål, efter 13.10.

IK Göta gjorde 3–3 genom Simon Åström med 1.55 kvar att spela av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Vallentuna vann straffläggningen efter att Alvin Ferm satt den avgörande straffen.

Förlusten var IK Götas andra uddamålsförlust.

Vallentuna har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fem spelade matcher. IK Göta har fyra poäng.

Lagen möts på nytt i HCL Tech Arena den 8 november.

På måndag 6 oktober 19.40 spelar Vallentuna borta mot Huddinge och IK Göta borta mot Flemingsberg.

Vallentuna–IK Göta 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (14.16) Gustavs Licis-Licitis (Elton Cegrell), 1–1 (16.53) Gabriel Onval (Simon Åström, Adam Dufek).

Andra perioden: 2–1 (22.39) Elis Hamberg (Titus Cummings, Axel Eriksson), 2–2 (25.14) Gustav Fondelius (William Ekström, Anton Larsson), 3–2 (33.10) Gustavs Licis-Licitis (Ludvig Traugott), 3–3 (38.05) Simon Åström (Milo Anderson, Henry Bergholm).

Straffar: 4–3 (65.00) Alvin Ferm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

IK Göta: 1-1-3

Nästa match:

Vallentuna: Huddinge IK, borta, 6 oktober

IK Göta: Flemingsbergs IK, borta, 6 oktober