Seger för Valbo J20 mot Grums

Valbo J20 vann med 5–2 mot Grums

Hebbe Englund matchvinnare för Valbo J20

Valbo J20:s åttonde seger för säsongen

Valbo J20 vann på hemmaplan mot Grums i U20 region väst herr. Matchen på lördagen slutade 5–2 (1–1, 2–0, 2–1).

Inför matchen hade Valbo J20 fyra raka förluster mot just Grums.

Valbo J20–Grums – mål för mål

Filip Hultgren gjorde 1–0 till Valbo J20 efter fyra minuter framspelad av Elias Östlin och Elias Malmberg. 1–1 kom efter 13.37 när Hugo Sjöstrand fick träff med assist av Viktor Berg och Linus Olsson.

Benjamin Wettervik gav Valbo J20 ledningen tidigt i andra perioden efter förarbete från Robin Lundh och Anton Hedlund. Efter 16.25 i andra perioden slog Hebbe Englund till framspelad av Elias Östlin och Benjamin Wettervik och gjorde 3–1.

4.19 in i tredje perioden satte Olle Axelsson pucken på pass av Lucas Branting och Axel Appelqvist och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Grums. 13.08 in i perioden nätade Valbo J20:s Oscar Berggren på pass av Max Hiltunen och ökade ledningen. Efter 17.36 slog Loke Berg till framspelad av Hebbe Englund och ökade ledningen för Valbo J20.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Valbo J20 med 21–20 och Grums med 25–21 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Valbo J20 nu ligger på sjätte plats i tabellen. Grums är på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Grums IK Hockey vunnit.

Grums möter Borlänge hemma i Billerudhallen tisdag 3 februari 19.00.

Valbo J20–Grums 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (4.20) Filip Hultgren (Elias Östlin, Elias Malmberg), 1–1 (13.37) Hugo Sjöstrand (Viktor Berg, Linus Olsson).

Andra perioden: 2–1 (23.49) Benjamin Wettervik (Robin Lundh, Anton Hedlund), 3–1 (36.25) Hebbe Englund (Elias Östlin, Benjamin Wettervik).

Tredje perioden: 3–2 (44.19) Olle Axelsson (Lucas Branting, Axel Appelqvist), 4–2 (53.08) Oscar Berggren (Max Hiltunen), 5–2 (57.36) Loke Berg (Hebbe Englund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 2-0-3

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Borlänge HF, hemma, 3 februari 19.00