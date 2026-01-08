Seger för Utah Mammoth mot Ottawa i NHL

Utah Mammoth vann med 3–1 mot Ottawa

John Marino avgjorde för Utah Mammoth

Andra raka segern för Utah Mammoth

Utah Mammoth vann på hemmaplan mot Ottawa i NHL. Matchen på torsdagen slutade 3–1 (2–1, 0–0, 1–0).

Utah Mammoth–Ottawa – mål för mål

Utah Mammoth startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Lawson Crouse och John Marino innan Ottawa svarade och gjorde 2–1 genom Ridly Greig.

Andra perioden blev mållös.

5.41 in i tredje perioden satte Daniil But pucken på pass av Jack McBain och Brandon Tanev och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Utah Mammoth har tre segrar och två förluster och 17–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har två vinster och tre förluster och 13–17 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Ottawa med 4–2.

I nästa match möter Utah Mammoth St Louis hemma på lördag 10 januari 03.00. Ottawa möter Colorado fredag 9 januari 03.00 borta.

Utah Mammoth–Ottawa 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (3.59) Lawson Crouse (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 2–0 (7.20) John Marino (Clayton Keller, Nate Schmidt), 2–1 (17.41) Ridly Greig (Artiom Zub, Jake Sanderson).

Tredje perioden: 3–1 (45.41) Daniil But (Jack McBain, Brandon Tanev).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Ottawa: 2-0-3

Nästa match:

Utah Mammoth: St Louis Blues, hemma, 10 januari 03.00

Ottawa: Colorado Avalanche, borta, 9 januari 03.00