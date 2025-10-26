Seger för Umeå Hockeyklubb U18 i toppmatchen mot Kovland U18

Seger för Umeå Hockeyklubb U18 med 5–3 mot Kovland U18

Umeå Hockeyklubb U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Leon Vestin gjorde två mål för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 tog en tung seger på hemmaplan mot Kovland U18 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 division 1 norra B herr på söndagen. Matchen slutade 5–3 (1–1, 1–2, 3–0).

Resultatet betyder att andraplacerade Umeå Hockeyklubb U18 tog femte segern i följd och att Kovland U18 samtidigt förlorade efter elva segrar i rad.

Första perioden var jämn. Kovland U18 inledde bäst och tog ledningen genom Benjamin Thun Hansson efter 7.10, men Umeå Hockeyklubb U18 kvitterade genom Olle Lidman bara två minuter senare. Umeå Hockeyklubb U18 gjorde 2–1 genom Leon Vestin efter 13.23 i andra perioden.

Emil Johansson och Albin Lindblom låg sen bakom vändningen till 2–3 för Kovland U18. Umeå Hockeyklubb U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3.

Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin stod för två mål och ett assist och Oscar Grundberg gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i FD Maskin Arena.

Nästa motstånd för Umeå Hockeyklubb U18 är Nälden/Östersund U18. Lagen möts söndag 2 november 14.00 i Näskotthallen. Kovland U18 tar sig an Njurunda U18 hemma onsdag 29 oktober 19.30.

Umeå Hockeyklubb U18–Kovland U18 5–3 (1–1, 1–2, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (7.10) Benjamin Thun Hansson, 1–1 (9.43) Olle Lidman (Elias Wallgren, Vincent Reichler).

Andra perioden: 2–1 (33.23) Leon Vestin, 2–2 (34.48) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 2–3 (39.29) Emil Johansson (Elton Nyström).

Tredje perioden: 3–3 (44.38) Vincent Reichler (Oscar Grundberg, Leon Vestin), 4–3 (51.55) Leon Vestin (Oscar Grundberg), 5–3 (53.00) Oscar Grundberg (Alfons Hahlin-Svanlund, Alfred Bern).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Kovland U18: 4-0-1

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 2 november

Kovland U18: Njurunda SK, hemma, 29 oktober