Seger för Tyresö Hanviken J20 mot Flemingsberg

Tyresö Hanviken J20 vann med 6–2 mot Flemingsberg

Tyresö Hanviken J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tim Rillver matchvinnare för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot Flemingsberg i U20 region öst fortsättning herr. 2–6 (0–1, 2–2, 0–3) slutade matchen på måndagen.

Segern var Tyresö Hanviken J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken J20 – mål för mål

Millian Virkkunen gjorde 1–0 till gästerna Tyresö Hanviken J20 efter sex minuter.

Tyresö Hanviken J20 inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Edvin Hurtig innan Flemingsberg svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Melvin Kreibom för framspelad av Joakim Dahl och Leyton Bergfors efter 16.13.

I slutminuterna var det dock Tyresö Hanviken J20 som tog greppet. Tim Rillver gjorde 2–3 efter 19.45, på pass av Aron Ahnlund och Kevin Eklund.

Även i tredje perioden var Tyresö Hanviken J20 starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Kevin Eklund, Edvin Hurtig och Tim Rillver och avgjorde matchen.

Tyresö Hanviken J20:s Edvin Hurtig stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Flemingsbergs IK har tagit två segrar före den här matchen. Tyresö Hanviken Hockey vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari möter Flemingsberg Sollentuna borta 17.30 och Tyresö Hanviken J20 möter Almtuna hemma 16.00.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken J20 2–6 (0–1, 2–2, 0–3)

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (6.00) Millian Virkkunen.

Andra perioden: 0–2 (20.31) Edvin Hurtig (William Due-Boje, Mathias Frantz), 1–2 (33.07) Melvin Kreibom (Joakim Dahl, Jacob Heimer), 2–2 (36.13) Melvin Kreibom (Joakim Dahl, Leyton Bergfors), 2–3 (39.45) Tim Rillver (Aron Ahnlund, Kevin Eklund).

Tredje perioden: 2–4 (45.24) Kevin Eklund (Albin Englund, Leonard Magnusson), 2–5 (46.36) Edvin Hurtig (Albin Englund, Max Andersson), 2–6 (54.49) Tim Rillver (Edvin Hurtig, Lukas Grzymek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 2-1-2

Tyresö Hanviken J20: 4-0-1

Nästa match:

Flemingsberg: Sollentuna HC, borta, 31 januari 17.30

Tyresö Hanviken J20: Almtuna IS, hemma, 31 januari 16.00