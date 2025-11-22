Seger för Tyresö Hanviken J20 i toppmötet med Flemingsberg

Tyresö Hanviken J20 vann med 8–4 mot Flemingsberg

Tyresö Hanviken J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Kevin Eklund matchvinnare för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 tog en tung seger på bortaplan mot Flemingsberg i toppmötet i U20 region öst herr på lördagen. Matchen slutade 4–8 (1–1, 3–3, 0–4).

Segern var Tyresö Hanviken J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken J20 – mål för mål

Oskar Bal gav Flemingsberg ledningen efter sex minuters spel på pass av Benjamin Törngren.

Efter 18.18 kvitterade Tyresö Hanviken J20 när Tim Rillver hittade rätt efter pass från Aron Ahnlund och Edvin Hurtig.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

I tredje perioden var det Tyresö Hanviken J20 som spelade bäst och gick från 4–4 till 4–8 genom mål av Kevin Eklund, Jonatan Tapper, Albin Carlsson och Ludvig Sääf.

Benjamin Törngren gjorde två mål för Flemingsberg och ett målgivande pass.

Resultaten i sista omgången betyder att Flemingsberg slutar på fjärde plats i tabellen och Tyresö Hanviken J20 på andra plats.

När lagen senast möttes vann Flemingsbergs IK med 3–2 efter förlängning .

Flemingsberg–Tyresö Hanviken J20 4–8 (1–1, 3–3, 0–4)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (6.41) Oskar Bal (Benjamin Törngren), 1–1 (18.18) Tim Rillver (Aron Ahnlund, Edvin Hurtig).

Andra perioden: 1–2 (22.44) Albin Englund, 2–2 (25.57) August Tuvinger (Erik Diberius, Macish Andersson), 2–3 (31.40) Liam Enersen Tysk (Edvin Hurtig, Mathias Frantz), 2–4 (33.09) Mathias Frantz (Albin Carlsson, Gustaf Bredin), 3–4 (33.56) Benjamin Törngren (Melvin Kreibom), 4–4 (39.28) Benjamin Törngren (Melvin Kreibom, Noah Wideberg).

Tredje perioden: 4–5 (43.14) Kevin Eklund, 4–6 (48.00) Jonatan Tapper (Ludvig Sääf), 4–7 (48.39) Albin Carlsson (Gustaf Bredin, Lukas Grzymek), 4–8 (50.41) Ludvig Sääf (Lucas Sundvisson, Jonatan Tapper).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 2-1-2

Tyresö Hanviken J20: 5-0-0