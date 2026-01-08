Seger för Trångsunds IF U18 mot Wings Arlanda i U18 division 1 östra B fortsättningsserie

Trångsunds IF U18 vann med 5–1 mot Wings Arlanda

Eric Sjörén matchvinnare för Trångsunds IF U18

Max Bjelm ende målskytt för Wings Arlanda

Trångsunds IF U18 vann första matchen mot Wings Arlanda på hemmaplan med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0) på torsdagen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Trångsunds IF U18–Wings Arlanda – mål för mål

Trångsunds IF U18 tog ledningen efter sju minuters spel genom Oscar Sandberg på passning från Victor Söderqvist och Rasmus Andersson. Wings Arlanda kvitterade till 1–1 efter 13.16 när Max Bjelm hittade rätt med assist av Edvin Stenerhag och Viggo Renström.

I andra perioden var det Trångsunds IF U18 som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Eric Sjörén och ett mål av Oscar Sandberg i slutet av perioden.

14.13 in i tredje perioden nätade Trångsunds IF U18:s Lucas Mossberg framspelad av Emil Vestin och Oscar Sandberg och ökade ledningen.

Trångsunds IF U18:s Oscar Sandberg stod för två mål och två assists.

Den 5 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Pinbackshallen.

Trångsunds IF U18 tar sig an Saltsjöbadens IF U18 i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. Wings Arlanda möter Saltsjöbadens IF U18 hemma söndag 11 januari 14.00.

Trångsunds IF U18–Wings Arlanda 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (7.07) Oscar Sandberg (Victor Söderqvist, Rasmus Andersson), 1–1 (13.16) Max Bjelm (Edvin Stenerhag, Viggo Renström).

Andra perioden: 2–1 (35.00) Eric Sjörén (Rasmus Andersson), 3–1 (37.36) Eric Sjörén (Lucas Mossberg, Oscar Sandberg), 4–1 (37.46) Oscar Sandberg.

Tredje perioden: 5–1 (54.13) Lucas Mossberg (Emil Vestin, Oscar Sandberg).

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Saltsjöbadens IF, borta, 15 januari 19.00

Wings Arlanda: Saltsjöbadens IF, hemma, 11 januari 14.00