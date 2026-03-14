Seger för Timrå IK U18 mot Leksand på bortaplan

Max Persson matchvinnare för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann mötet med Leksand borta med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) på lördagen i U18 Nationell norra.

Timrå IK U18 hade åtta raka förluster mot Leksand inför lördagens match.

Leksand–Timrå IK U18 – mål för mål

Timrå IK U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.23 slog Melker Lundgren till efter pass från Isac Eriksson och Arvid Cleve. 0–2 kom efter 17.06 när Max Persson hittade rätt efter förarbete från Vincent Landin Bray.

Efter 6.08 i andra perioden slog Petter Dahlqvist till framspelad av Sixten Randefalk och Alvin Svanlund och gjorde 0–3.

4.37 in i tredje perioden fick Hugo Altörn utdelning på pass av Kalle Almqvist och Loui Karlsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Leksand. 9.14 in i perioden slog Manfred Wennerberg till på pass av Theodor Sundin och Adrian Svensson och ökade ledningen. Efter 10.24 slog Alvin Svanlund till och ökade ledningen för Timrå IK U18.

När lagen möttes senast vann Leksand med 4–3 efter avgörande på straffar.

Söndag 15 mars möter Leksand Östersunds IK U18 hemma 11.00 och Timrå IK U18 möter Mora borta 12.00.

Leksand–Timrå IK U18 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

U18 Nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (1.23) Melker Lundgren (Isac Eriksson, Arvid Cleve), 0–2 (17.06) Max Persson (Vincent Landin Bray).

Andra perioden: 0–3 (26.08) Petter Dahlqvist (Sixten Randefalk, Alvin Svanlund).

Tredje perioden: 1–3 (44.37) Hugo Altörn (Kalle Almqvist, Loui Karlsson), 1–4 (49.14) Manfred Wennerberg (Theodor Sundin, Adrian Svensson), 1–5 (50.24) Alvin Svanlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-0-3

Timrå IK U18: 2-1-2

Nästa match:

Leksand: Östersunds IK, hemma, 15 mars 11.00

Timrå IK U18: Mora IK, borta, 15 mars 12.00