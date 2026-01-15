Seger för Tierps HK U18 mot Eskilstuna Linden Hockey på hemmaplan

Tierps HK U18 vann med 3–1 mot Eskilstuna Linden Hockey

Nils Rudholm matchvinnare för Tierps HK U18

Tierps HK U18 nu sjätte, Eskilstuna Linden Hockey på fjärde plats

Tierps HK U18 besegrade Eskilstuna Linden Hockey på hemmaplan i torsdagens möte i U18 allettan östra fortsättningsserie. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen.

Nyköping nästa för Tierps HK U18

Tierps HK U18 tog ledningen efter 6.05 genom Hampus Ek efter förarbete av Elias Karlsson.

Efter 9.26 i andra perioden nätade Simon Flodmark framspelad av Joel Vartiainen och Wilhelm Högback Norén och kvitterade för Eskilstuna Linden Hockey. Tierps HK U18:s Nils Rudholm gjorde 2–1 efter 14.44 på pass av Oscar Susi och Kevin Larsson.

7.21 in i tredje perioden slog Eddie Käll till på pass av Kevin Larsson och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Tierps HK U18 ligger på sjätte plats medan Eskilstuna Linden Hockey har fjärdeplatsen.

Lagen möts igen 19 februari i Smehallen.

Tierps HK U18 tar sig an Nyköping i nästa match hemma söndag 18 januari 14.00. Eskilstuna Linden Hockey möter samma dag 17.00 Väsby hemma.

Tierps HK U18–Eskilstuna Linden Hockey 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Första perioden: 1–0 (6.05) Hampus Ek (Elias Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (29.26) Simon Flodmark (Joel Vartiainen, Wilhelm Högback Norén), 2–1 (34.44) Nils Rudholm (Oscar Susi, Kevin Larsson).

Tredje perioden: 3–1 (47.21) Eddie Käll (Kevin Larsson).

Nästa match:

Tierps HK U18: Nyköpings SK, hemma, 18 januari 14.00

Eskilstuna Linden Hockey: Väsby IK HK, hemma, 18 januari 17.00