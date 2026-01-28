Seger för Tegs SK U18 mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr

Tegs SK U18 segrade – 7–3 mot ÖSK/Ö-vik U18

Alex Holmström matchvinnare för Tegs SK U18

Femte förlusten i rad för ÖSK/Ö-vik U18

Tegs SK U18 segrade på bortaplan i Bjästa Ishall mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 3–7 (1–1, 0–3, 2–3) slutade matchen på onsdagen.

Svedjeholmen/KB65 U18 nästa för Tegs SK U18

Theo Åström gav ÖSK/Ö-vik U18 ledningen efter 5.59 framspelad av Max Sjögren och Albin Hammarberg. 1–1 kom efter 9.25 genom Sixten Englund Muhren på passning från Samuel Lindquist Nilsson.

I andra perioden var det Tegs SK U18 som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Alex Holmström och och ett mål var av Alfred Backman.

Tegs SK U18 spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 7–3.

Alfred Backman gjorde två mål för Tegs SK U18 och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Tegs SK U18 nu leder serien. ÖSK/Ö-vik U18 är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. ÖSK HK/Örnsköldsvik HF vann de två första mötena. Tegs SK Hockey Ungdom vann senast lagen möttes.

I nästa match möter ÖSK/Ö-vik U18 Sollefteå U18 borta på torsdag 29 januari 19.30. Tegs SK U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 torsdag 5 februari 19.45 borta.

ÖSK/Ö-vik U18–Tegs SK U18 3–7 (1–1, 0–3, 2–3)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (5.59) Theo Åström (Max Sjögren, Albin Hammarberg), 1–1 (9.25) Sixten Englund Muhren (Samuel Lindquist Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (21.14) Alex Holmström (Isak Nordin, Alfred Backman), 1–3 (32.24) Alfred Backman (Algot Hägglund, Herman Holmqvist), 1–4 (39.39) Alex Holmström (Neo Lönnebrink).

Tredje perioden: 1–5 (43.04) Alex Lundmark (Sixten Englund Muhren, Alfred Backman), 2–5 (45.24) Viktor Lindström (Leo Alenius), 3–5 (46.34) Max Sjögren, 3–6 (57.22) Alfred Backman, 3–7 (57.33) Filip Widinghoff (Algot Hägglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Tegs SK U18: 3-0-2

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Sollefteå HK, borta, 29 januari 19.30

Tegs SK U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 5 februari 19.45