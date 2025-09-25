Seger för Svedjeholmen/KB65 med 4–2 mot AIK-Hockey Härnösand J18

Svedjeholmen/KB65 segrade – 4–2 mot AIK-Hockey Härnösand J18

Liam Domeij matchvinnare för Svedjeholmen/KB65

Andra raka segern för Svedjeholmen/KB65

Det blev bortalaget Svedjeholmen/KB65 som vann mot AIK-Hockey Härnösand J18 i U18 division 1 norra B herr. 2–4 (1–2, 1–2, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Ånge nästa för Svedjeholmen/KB65

Svedjeholmen/KB65 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ali Al-Eidani och Kelvin Franklin innan AIK-Hockey Härnösand J18 svarade och gjorde 2–1 genom Theodor Melander. Efter 11.27 i andra perioden slog Viktor Andersson till, framspelad av Hampus Karlström och Hugo Ulander och kvitterade för AIK-Hockey Härnösand J18.

Svedjeholmen/KB65:s Liam Domeij gjorde 2–3 efter 15.49 på pass av Ville Holmgren och Ali Al-Eidani.

Leo Bergius gjorde dessutom 2–4 efter 17.47 framspelad av Ville Holmgren och Oscar Hallin.

I tredje perioden höll Svedjeholmen/KB65 i sin 4–2-ledning och vann.

Ali Al-Eidani gjorde ett mål för Svedjeholmen/KB65 och två assist.

För AIK-Hockey Härnösand J18 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Svedjeholmen/KB65 är på tredje plats.

Lagen möts igen 4 november i Bjästa Ishall.

I nästa match, söndag 28 september, har AIK-Hockey Härnösand J18 Tegs SK J18 hemma i Högslättens Ishall 12.00, medan Svedjeholmen/KB65 spelar borta mot Ånge 14.00.

AIK-Hockey Härnösand J18–Svedjeholmen/KB65 2–4 (1–2, 1–2, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (3.59) Ali Al-Eidani (Vilmer Kjellin, Liam Domeij), 0–2 (16.41) Kelvin Franklin (Ali Al-Eidani, Liam Bäckman), 1–2 (19.36) Theodor Melander.

Andra perioden: 2–2 (31.27) Viktor Andersson (Hampus Karlström, Hugo Ulander), 2–3 (35.49) Liam Domeij (Ville Holmgren, Ali Al-Eidani), 2–4 (37.47) Leo Bergius (Ville Holmgren, Oscar Hallin).

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand J18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 28 september

Svedjeholmen/KB65: Ånge IK, borta, 28 september