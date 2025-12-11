Seger för Sunne IK J18 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr

Sunne IK J18 vann med 6–2 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Sunne IK J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Neo Olsson Gardsten avgjorde för Sunne IK J18

Sunne IK J18 vann matchen på bortaplan mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr på torsdagen. 2–6 (0–2, 1–2, 1–2) slutade matchen.

Segern var Sunne IK J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Viking HC J18 nästa för Sunne IK J18

Sunne IK J18 tog ledningen efter 10.46 genom Mille Ranström efter förarbete av Wille Jansson och Arnas Gudirgis.

Efter 12.06 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Elwin Persson fick träff med assist av Neo Olsson Gardsten och William Olsson Lindh.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade dock till 1–2 genom Victor Wretling Säterman tidigt i andra perioden av perioden.

Sunne IK J18 gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Neo Olsson Gardsten och Milo Svensson.

8.13 in i tredje perioden nätade Arvika/Charlottenberg/Forshagas Elias Josefsson på pass av Charlie Olsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Arvika/Charlottenberg/Forshaga.

17.20 in i perioden slog Joel Hermansson till och ökade ledningen.

Christoffer Haglund stod för målet när Sunne IK J18 punkterade matchen med ett 2–6-mål med 15 sekunder kvar att spela efter pass från Arnas Gudirgis och Mille Ranström. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Sunne IK J18:s Elwin Persson stod för tre poäng, varav ett mål och William Olsson Lindh hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Arvika/Charlottenberg/Forshaga på nionde och sista plats och Sunne IK J18 på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Sunne IK med 3–0.

Söndag 14 december möter Arvika/Charlottenberg/Forshaga Hammarö HC borta 19.00 och Sunne IK J18 möter Viking HC J18 hemma 15.30.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Sunne IK J18 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)

U18 division 1 västra D herr, Sparbanken Arena

Första perioden: 0–1 (10.46) Mille Ranström (Wille Jansson, Arnas Gudirgis), 0–2 (12.06) Elwin Persson (Neo Olsson Gardsten, William Olsson Lindh).

Andra perioden: 1–2 (24.36) Victor Wretling Säterman, 1–3 (27.37) Neo Olsson Gardsten (William Olsson Lindh, Elwin Persson), 1–4 (34.09) Milo Svensson (William Olsson Lindh, Elwin Persson).

Tredje perioden: 2–4 (48.13) Elias Josefsson (Charlie Olsson), 2–5 (57.20) Joel Hermansson, 2–6 (59.45) Christoffer Haglund (Arnas Gudirgis, Mille Ranström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 1-0-4

Sunne IK J18: 4-1-0

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Hammarö HC, borta, 14 december 19.00

Sunne IK J18: Viking HC, hemma, 14 december 15.30