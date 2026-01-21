Seger för Sundsvall U20 i toppmötet med Östersund

Sundsvall U20 vann med 4–0 mot Östersund

Sundsvall U20:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Theo Eriksson matchvinnare för Sundsvall U20

Sundsvall U20 tog en tung seger på hemmaplan mot Östersund i toppmötet i U20 region norr topp 8 herr på onsdagen. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

– Efter att ha känt på varandra i första perioden går vi ut och tar tag i det sedan. Jättestabil insats återigen, kommenterade Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin.

Resultatet betyder att serieledande Sundsvall U20 tog sjunde segern i följd och att Östersund samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Clemensnäs nästa för Sundsvall U20

Theo Eriksson gjorde 1–0 till Sundsvall U20 efter bara 2.32 assisterad av Alfred Engström.

Efter 11.07 i andra perioden nätade Isak Bergetoft på pass av Isak Larsson och Joel Hällblad och gjorde 2–0.

15.58 in i tredje perioden fick Måns Eriksson utdelning framspelad av Isak Bergetoft och Bruno Linder och ökade ledningen. Joel Hällblad gjorde också 4–0 efter 18.20.

I tabellen innebär det här att Östersund nu hamnar på sjätte plats efter matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Sundsvall J20 vunnit.

Lördag 24 januari möter Sundsvall U20 Clemensnäs borta 16.00 och Östersund möter Sunderby borta 16.30.

Sundsvall U20–Östersund 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U20 region norr topp 8 herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (2.32) Theo Eriksson (Alfred Engström).

Andra perioden: 2–0 (31.07) Isak Bergetoft (Isak Larsson, Joel Hällblad).

Tredje perioden: 3–0 (55.58) Måns Eriksson (Isak Bergetoft, Bruno Linder), 4–0 (58.20) Joel Hällblad.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall U20: 5-0-0

Östersund: 3-0-2

Nästa match:

Sundsvall U20: Clemensnäs HC, borta, 24 januari 16.00

Östersund: Sunderby SK, borta, 24 januari 16.30