Seger för Strömsbro efter vändning mot Piteå

Strömsbro vann med 4–2 mot Piteå

Braylon Shmyr matchvinnare för Strömsbro

Femte raka nederlaget för Piteå

Bortalaget Piteå ledde matchen mot Strömsbro inför andra perioden. Men där fick Strömsbro rejäl utdelning med tre raka mål. Till slut blev det 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i matchen i hockeyettan norra.

Strömsbro–Piteå – mål för mål

Linus Lindmark gjorde 1–0 till Piteå efter 8.36 framspelad av Oscar Nilsson.

Strömsbro gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

8.09 in i tredje perioden fick Adam Dahlström utdelning framspelad av Olle Hellström och Emil Lindgren och ökade ledningen. 14.48 in i perioden satte Oscar Bramberg pucken på pass av Oskar Lundkvist och reducerade. Men mer än så orkade Piteå inte med.

Strömsbro har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har fem förluster och 9–28 i målskillnad.

I nästa match möter Strömsbro Väsby IK HK hemma på fredag 16 januari 19.00. Piteå möter Clemensnäs onsdag 14 januari 19.00 hemma.

Strömsbro–Piteå 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (8.36) Linus Lindmark (Oscar Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (25.33) Olle Hellström (Adam Dahlström, Emil Lindgren), 2–1 (34.39) Abbe Broberg (Calle Westerlund, Mikael Hansson), 3–1 (39.50) Braylon Shmyr (Simon Hedlund, Oskar Klaar).

Tredje perioden: 4–1 (48.09) Adam Dahlström (Olle Hellström, Emil Lindgren), 4–2 (54.48) Oscar Bramberg (Oskar Lundkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-0-2

Piteå: 0-0-5

Nästa match:

Strömsbro: Väsby IK HK, hemma, 16 januari 19.00

Piteå: Clemensnäs HC, hemma, 14 januari 19.00