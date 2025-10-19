Seger för St Louis hemma mot Dallas

St Louis-seger med 3–1 mot Dallas

Jimmy Snuggerud avgjorde för St Louis

Andra raka nederlaget för Dallas

St Louis vann mötet med Dallas hemma med 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) på söndagen i NHL.

Los Angeles nästa för St Louis

Den första perioden slutade mållös. Jordan Kyrou gjorde 1–0 till St Louis 2.27 in i andra perioden assisterad av Brayden Schenn.

Efter 13.55 i andra perioden nätade Jimmy Snuggerud framspelad av Pavel Butjnevitj och Tyler Tucker och gjorde 2–0.

Dallas reducerade dock till 2–1 genom Mikko Rantanen när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

St Louis kunde dock avgöra till 3–1 med 1.01 kvar av matchen genom Pius Suter.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, St Louis med 15–18 och Dallas med 19–18 i målskillnad.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Dallas med 6–3.

I nästa match möter St Louis Los Angeles hemma och Dallas möter Columbus hemma. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 02.00.

St Louis–Dallas 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (22.27) Jordan Kyrou (Brayden Schenn), 2–0 (33.55) Jimmy Snuggerud (Pavel Butjnevitj, Tyler Tucker).

Tredje perioden: 2–1 (57.45) Mikko Rantanen (Wyatt Johnston, Lian Bichsel), 3–1 (58.59) Pius Suter.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-0-2

Dallas: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Los Angeles Kings, hemma, 22 oktober

Dallas: Columbus Blue Jackets, hemma, 22 oktober