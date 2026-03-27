Seger för SSK i sjunde och avgörande matchen
Segern på bortaplan i avgörande matchen med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0) gör att SSK nu har avgjort matchserien mot Kalmar i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. SSK vann med 4-3 i matcher.
Kalmar–SSK – mål för mål
De två första perioderna blev mållösa.
Filip Windlert gav SSK ledningen efter 17 minuters spel i tredje perioden med assist av Viktor Liljegren och Love Härenstam. William Wiå stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med en sekund kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
SSK är nu klart för semifinal.
Kalmar–SSK 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)
Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan
Tredje perioden: 0–1 (57.03) Filip Windlert (Viktor Liljegren, Love Härenstam), 0–2 (59.59) William Wiå.
Slutresultat i serien: Kalmar–SSK 3–4
