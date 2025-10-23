Seger för Spånga IS U18 – efter Linuz Lindbergs hattrick

Seger för Spånga IS U18 med 6–2 mot Saltsjöbadens IF U18

Spånga IS U18:s Linuz Lindberg tremålsskytt

Noah Lindberg avgjorde för Spånga IS U18

Linuz Lindberg gjorde tre mål och Spånga IS U18 vann mot Saltsjöbadens IF U18 på bortaplan i U18 Div 1 östra B herr. Till slut blev det 6–2 (2–1, 2–1, 2–0).

Det här innebär att Spånga IS U18 nu har fyra segrar i följd i U18 Div 1 östra B herr.

Linuz Lindberg med tre mål för Spånga IS U18

Spånga IS U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Linuz Lindberg innan Saltsjöbadens IF U18 svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Andersson. Spånga IS U18 gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Noah Lindberg och Max Tuomela-Lundberg.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade dock till 2–4 genom Sid Tollemark efter 19.11 av perioden. Spånga IS U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Linuz Lindberg och Lucas Sjökvist.

Spånga IS U18:s Viktor Wedin hade fyra assists och Linuz Lindberg gjorde tre mål.

Saltsjöbadens IF U18 har nu fem poäng och Spånga IS U18 har tolv poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Stricct Travel Arena.

Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Haninge Anchors HC U18 i nästa match borta onsdag 5 november 19.40. Spånga IS U18 möter Trångsunds IF U18 hemma fredag 7 november 19.25.

Saltsjöbadens IF U18–Spånga IS U18 2–6 (1–2, 1–2, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (0.12) Linuz Lindberg (Viktor Wedin), 0–2 (15.08) Linuz Lindberg, 1–2 (18.00) Hugo Andersson (Lucas Broo).

Andra perioden: 1–3 (20.40) Noah Lindberg (Viktor Wedin), 1–4 (36.59) Max Tuomela-Lundberg (Sigge Boss), 2–4 (39.11) Sid Tollemark (Lucas Liljekvist).

Tredje perioden: 2–5 (40.16) Linuz Lindberg (Viktor Wedin), 2–6 (59.16) Lucas Sjökvist (Viktor Wedin).

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Haninge Anchors HC, borta, 5 november

Spånga IS U18: Trångsunds IF, hemma, 7 november