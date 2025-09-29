Seger för Sollentuna med 4–2 mot Huddinge

Erik Wiberg matchvinnare för Sollentuna

Tredje raka segern för Sollentuna

Sollentuna besegrade Huddinge på bortaplan i måndagens möte i U20 region öst herr. 2–4 (1–1, 1–2, 0–1) slutade matchen.

Tyresö Hanviken J20 nästa för Sollentuna

Första perioden var jämn. Sollentuna inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Eric Hovmöller efter 3.03, men Huddinge kvitterade genom Sebastian Wiman efter 17.16. Huddinge gjorde 2–1 genom Sebastian Wiman, som gjorde sitt andra mål, efter 2.27 i andra perioden.

Erik Wiberg och Oliver Landberg låg sen bakom vändningen till 2–3 för Sollentuna. Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 37 sekunder kvar att spela genom Isac Crozzoli assisterad av Pontus Björk och Erik Wiberg. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Sollentunas Erik Wiberg stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Huddinge med 7–1.

Den 3 november spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match, lördag 4 oktober, har Huddinge Nyköping borta i Stora Hallen 13.00, medan Sollentuna spelar hemma mot Tyresö Hanviken J20 17.30.

Huddinge–Sollentuna 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (3.03) Eric Hovmöller (Tim Landis, Erik Wiberg), 1–1 (17.16) Sebastian Wiman (Noah Herndal).

Andra perioden: 2–1 (22.27) Sebastian Wiman (Daniel Lazienkiewicz), 2–2 (26.18) Oliver Landberg, 2–3 (39.21) Erik Wiberg (Pontus Björk).

Tredje perioden: 2–4 (59.23) Isac Crozzoli (Pontus Björk, Erik Wiberg).

Nästa match:

Huddinge: Nyköpings HF Ungdom, borta, 4 oktober

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 4 oktober