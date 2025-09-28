Seger för Skellefteå AIK U20 borta mot Leksand

Skellefteå AIK U20 vann med 5–3 mot Leksand

Skellefteå AIK U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elis Hansson avgjorde för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 vann mötet i U20 nationell norra på bortaplan mot Leksand, med 5–3 (2–0, 1–2, 2–1).

– Tycker att SAIK kommer ut och åker skridskor på ett helt annat sätt än oss vilket gör att de får ett momentum på oss hela matchen igenom. Vi arbetar in oss i matchen men SAIK vinner rättvist. Gäller att ta lärdom av dagens första period inför resterande säsongen, kommenterade Leksands tränare Jörgen Bemström.

Segern var Skellefteå AIK U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Modo Hockey U20 nästa för Skellefteå AIK U20

Skellefteå AIK U20 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. Efter 7.22 i andra perioden ökade Skellefteå AIK U20 på till 0–3 genom Elliot Ölund.

Leksand reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Jonas Lagerberg-Hoen och Jonas Lagerberg-Hoen i andra perioden. Efter 7.12 i tredje perioden gjorde Skellefteå AIK U20 2–4 genom Elis Hansson.

Leksand gjorde 3–4 genom August Lissel efter 8.04 av perioden.

Skellefteå AIK U20 kunde dock avgöra till 3–5 med 3.26 kvar av matchen genom Rasmus Olsen Brekke.

Skellefteå AIK U20:s Johan Stenberg hade tre assists. Jonas Lagerberg-Hoen gjorde två mål och totalt tre poäng för Leksand och August Lissel stod för tre poäng, varav ett mål.

För Leksand gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Skellefteå AIK U20 är på andra plats.

Nästa motstånd för Leksand är Mora. Lagen möts onsdag 1 oktober 19.00 i Tegera Arena. Skellefteå AIK U20 tar sig an Modo Hockey U20 hemma lördag 4 oktober 15.30.

Leksand–Skellefteå AIK U20 3–5 (0–2, 2–1, 1–2)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (3.51) Noel Nyberg (Johan Stenberg), 0–2 (8.34) Linus Debou Rudslätt (Zeb Lindgren, Viktor Klingsell).

Andra perioden: 0–3 (27.22) Elliot Ölund (Hjalmar Nilsén), 1–3 (34.25) Jonas Lagerberg-Hoen (August Lissel, Rocky Langvardt), 2–3 (35.46) Jonas Lagerberg-Hoen (Rocky Langvardt, August Lissel).

Tredje perioden: 2–4 (47.12) Elis Hansson (Johan Stenberg, Felix Bergström), 3–4 (48.04) August Lissel (Jonas Lagerberg-Hoen), 3–5 (56.34) Rasmus Olsen Brekke (Johan Stenberg, Viktor Klingsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

Skellefteå AIK U20: 4-1-0

Nästa match:

Leksand: Mora, hemma, 1 oktober

Skellefteå AIK U20: Modo Hockey, hemma, 4 oktober