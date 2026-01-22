Seger för Skellefteå AIK i tidiga toppmatchen mot Frölunda

Skellefteå AIK vann med 4–3 efter förlängning

Skellefteå AIK:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oscar Lindberg tvåmålsskytt för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK tog en tung seger på bortaplan mot Frölunda i toppmötet mellan ettan och tvåan i SHL på torsdagen. Matchen slutade 3–4 (2–1, 0–0, 1–2, 0–1) efter förlängning.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Frölunda är i fortsatt serieledning och Skellefteå AIK på andra plats. I och med Skellefteå AIK:s seger skiljer det nu åtta poäng mellan lagen.

Oscar Lindberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 1.26 in i förlängningen.

Efter tre segrar i rad för Frölunda tog det stopp. Skellefteå AIK tog i stället åttonde segern i rad.

Frölunda startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ivar Stenberg och Noah Hasa innan Skellefteå AIK svarade och gjorde 2–1 genom Rickard Hugg.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden gick Frölunda upp i en 3–1-ledning med 14.37 kvar att spela. Men Skellefteå AIK vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Oscar Lindberg med 18.34 kvar att spela av matchen.

Matchvinnare för bortalaget Skellefteå AIK 1.26 in i förlängningen blev Oscar Lindberg med det avgörande förlängningsmålet.

Nästa motstånd för Frölunda är Örebro Hockey. Skellefteå AIK tar sig an Rögle borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.15.

Frölunda–Skellefteå AIK 3–4 (2–1, 0–0, 1–2, 0–1)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (7.07) Ivar Stenberg (Max Lindholm), 2–0 (13.23) Noah Hasa (Linus Högberg, Tom Nilsson), 2–1 (13.59) Rickard Hugg (Arvid Lundberg, Pontus Johansson).

Tredje perioden: 3–1 (45.23) Arttu Ruotsalainen (Noah Dower Nilsson, Tom Nilsson), 3–2 (51.19) Jonathan Johnson (Oskar Vuollet), 3–3 (58.51) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Johnson).

Förlängning: 3–4 (61.26) Oscar Lindberg (Oliver Okuliar, Viktor Grahn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-1-1

Skellefteå AIK: 5-0-0

Nästa match:

Frölunda: Örebro HK, hemma, 24 januari 15.15

Skellefteå AIK: Rögle BK, borta, 24 januari 15.15