Seger för SK Lejon mot Brooklyn

SK Lejon vann med 4–1 mot Brooklyn

Viktor Selin avgjorde för SK Lejon

Tredje raka nederlaget för Brooklyn

SK Lejon vann matchen på bortaplan mot Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr på torsdagen. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen.

Kiruna nästa för SK Lejon

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Brooklyn gjorde 1–0 genom Liam Palo efter 14 sekunder i andra perioden.

Viktor Selin och Jesper Wändin såg till att SK Lejon vände till ledning med 1–2.

12.03 in i tredje perioden slog Theo Granlund till framspelad av Erik Blancher och John Kempe och ökade ledningen. Efter 15.20 nätade Erik Jounila och ökade ledningen för SK Lejon.

För tabellens utseende betyder det här att Brooklyn ligger på åttonde plats medan SK Lejon har femteplatsen.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 februari i Skellefteå Kraft Arena.

Brooklyn tar sig an Njurunda i nästa match borta lördag 17 januari 16.30. SK Lejon möter Kiruna borta lördag 10 januari 18.00.

Brooklyn–SK Lejon 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

U20 region norr fortsättning herr, Lulebohallen

Andra perioden: 1–0 (20.14) Liam Palo (Axel Öhman, Elias Engman), 1–1 (21.29) Jesper Wändin (Viktor Selin, Charlie Håkansson), 1–2 (34.44) Viktor Selin (Tim Stenberg, Jack Meier-Tomassen).

Tredje perioden: 1–3 (52.03) Theo Granlund (Erik Blancher, John Kempe), 1–4 (55.20) Erik Jounila.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 1-0-4

SK Lejon: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn: Njurunda SK, borta, 17 januari 16.30

SK Lejon: Kiruna IF, borta, 10 januari 18.00