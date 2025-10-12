Seger för SK Iron Hockey hemma mot Norrtälje IK U18

SK Iron Hockey vann med 5–1 mot Norrtälje IK U18

Hugo Rundblad matchvinnare för SK Iron Hockey

Andra raka nederlaget för Norrtälje IK U18

SK Iron Hockey vann mötet med Norrtälje IK U18 hemma med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) på söndagen i U18 Div 1 östra A herr.

SK Iron Hockey–Norrtälje IK U18 – mål för mål

SK Iron Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Norrtälje IK U18 reducerade dock till 2–1 genom Aron Oscarsson tidigt i andra perioden av perioden.

SK Iron Hockey gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Viggo Fröberg och Anton Nilsson. 3.19 in i tredje perioden nätade SK Iron Hockeys Elis Dagerus och ökade ledningen.

SK Iron Hockey har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan Norrtälje IK U18 är utan poäng efter två matcher.

Den 23 november möts lagen återigen, då i Norrtälje Sportcentrum.

Söndag 19 oktober 15.30 spelar SK Iron Hockey borta mot Järfälla HC. Norrtälje IK U18 möter Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i Norrtälje Sportcentrum lördag 18 oktober 16.30.

SK Iron Hockey–Norrtälje IK U18 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.07) Edvin Reutersköld (Louis Conze, Albin Jansson), 2–0 (7.36) Hugo Rundblad (Lucas Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (23.24) Aron Oscarsson (Hannes Blomstedt, Oliwer Ivarsson), 3–1 (28.30) Viggo Fröberg (Edvin Helenius), 4–1 (32.47) Anton Nilsson.

Tredje perioden: 5–1 (43.19) Elis Dagerus.

Nästa match:

SK Iron Hockey: Järfälla HC, borta, 19 oktober

Norrtälje IK U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 18 oktober