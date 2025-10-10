Seger för Seattle hemma mot Anaheim Ducks

Seattle segrade – 3–1 mot Anaheim Ducks

Mason Marchment matchvinnare för Seattle

Seattle nu tredje, Anaheim Ducks på åttonde plats

Seattle vann hemma mot Anaheim Ducks i NHL. Matchen på fredagen slutade 3–1 (1–1, 1–0, 1–0).

Seattle–Anaheim Ducks – mål för mål

Första perioden var jämn. Seattle inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Vince Dunn efter 2.19, men Anaheim Ducks kvitterade genom Beckett Sennecke bara två minuter senare. Efter 3.55 i andra perioden tog Seattle ledningen genom Mason Marchment på pass av Brandon Montour. 4.21 in i tredje perioden slog Jared Mccann till framspelad av Matty Beniers och Jordan Eberle och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För tabellens utseende betyder det här att Seattle ligger på tredje plats medan Anaheim Ducks har åttondeplatsen.

På söndag 12 oktober 04.00 spelar Seattle hemma mot Vegas och Anaheim Ducks borta mot San Jose.

Seattle–Anaheim Ducks 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (2.19) Vince Dunn (Adam Larsson, Jaden Schwartz), 1–1 (4.16) Beckett Sennecke (Mason Mctavish).

Andra perioden: 2–1 (23.55) Mason Marchment (Brandon Montour).

Tredje perioden: 3–1 (44.21) Jared Mccann (Matty Beniers, Jordan Eberle).

Nästa match:

Seattle: Vegas Golden Knights, hemma, 12 oktober

Anaheim Ducks: San Jose Sharks, borta, 12 oktober