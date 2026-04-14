Seger för San Jose borta mot Nashville

Det blev dramatiskt när bortalaget San Jose vann matchen mot Nashville i Bridgestone Arena på tisdagen. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–0, 1–0, 2–2).

Segern var ett skönt trendbrott för San Jose som hade 15 raka förluster mot Nashville inför tisdagens match.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

9.53 in i andra perioden gjorde San Jose 1–0. Målskytt var Igor Chernyshov efter förarbete från William Eklund och Michael Misa.

San Jose startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 0–1 till 0–2. Men Nashville svarade och gjorde 1–2.

Därefter var det dock San Jose som avgjorde. Laget gjorde 1–3 med två minuter kvar att spela genom Macklin Celebrini på pass av Collin Graf och Alexander Wennberg. Nashville hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nashville Predators vunnit.

Nästa motstånd för Nashville är Anaheim Ducks. Lagen möts i sista omgången fredag 17 april 02.00 i Bridgestone Arena. San Jose tar sig an Chicago borta torsdag 16 april 02.30.

Nashville–San Jose 2–3 (0–0, 0–1, 2–2)

NHL, Bridgestone Arena

Andra perioden: 0–1 (29.53) Igor Chernyshov (William Eklund, Michael Misa).

Tredje perioden: 0–2 (43.04) Macklin Celebrini (Igor Chernyshov, Will Smith), 1–2 (55.39) Luke Evangelista (Nick Perbix, Ryan Ufko), 1–3 (58.15) Macklin Celebrini (Collin Graf, Alexander Wennberg), 2–3 (58.50) Luke Evangelista (Ryan Ufko, Roman Josi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-1-2

San Jose: 2-1-2

Nästa match:

Nashville: Anaheim Ducks, hemma, 17 april 02.00

San Jose: Chicago Blackhawks, borta, 16 april 02.30