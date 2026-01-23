Seger för Oskarshamn mot Troja-Ljungby

Oskarshamn segrade – 5–2 mot Troja-Ljungby

Melker Eriksson matchvinnare för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn vann på bortaplan mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Matchen på fredagen slutade 2–5 (1–1, 1–2, 0–2).

Troja-Ljungby–Oskarshamn – mål för mål

Herman Träff gjorde 1–0 till Oskarshamn efter bara 1.14 framspelad av Hugo Jonasson och Viggo Nordlund. Efter 10.45 kvitterade Troja-Ljungby genom Albin Nilsson med assist av Anton Gradin och Dennis Fröland.

Oskarshamn tog ledningen på nytt genom Joni Ikonen efter 5.48 i andra perioden.

Troja-Ljungby gjorde 2–2 genom Hampus Olsson efter 7.51 av perioden.

Oskarshamn gjorde 2–3 genom Melker Eriksson efter 19.53.

6.16 in i tredje perioden nätade Oskarshamns Teemu Olavi Lepaus på pass av Herman Träff och ökade ledningen. Efter 10.50 nätade Filip Sveningsson framspelad av Sören Dietz Larsen och Melker Eriksson och ökade ledningen för Oskarshamn.

I nästa match möter Troja-Ljungby Almtuna borta och Oskarshamn möter Västerås hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Troja-Ljungby–Oskarshamn 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 0–1 (1.14) Herman Träff (Hugo Jonasson, Viggo Nordlund), 1–1 (10.45) Albin Nilsson (Anton Gradin, Dennis Fröland).

Andra perioden: 1–2 (25.48) Joni Ikonen (Kevin Karlsson, Viggo Nordlund), 2–2 (27.51) Hampus Olsson (Ludvig Warg, Arvils Bergmanis), 2–3 (39.53) Melker Eriksson (Ludvig Östman, Pontus Näsén).

Tredje perioden: 2–4 (46.16) Teemu Olavi Lepaus (Herman Träff), 2–5 (50.50) Filip Sveningsson (Sören Dietz Larsen, Melker Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 3-0-2

Oskarshamn: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: Almtuna IS, borta, 28 januari 19.00

Oskarshamn: Västerås IK, hemma, 28 januari 19.00