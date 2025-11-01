Seger för Oskarshamn med 6–2 mot Borås

Oskarshamn vann med 6–2 mot Borås

Viggo Söderberg matchvinnare för Oskarshamn

Tre raka mål för Oskarshamn

Det blev hemmalaget Oskarshamn som vann mot Borås i U20 region syd herr. 6–2 (2–0, 1–1, 3–1) slutade matchen på lördagen.

Det här var andra gången den här säsongen som Oskarshamn höll nollan.

Oskarshamn–Borås – mål för mål

Oskarshamn tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Borås reducerade dock till 2–1 genom Svante Bognäs tidigt i andra perioden av perioden.

Oskarshamn utökade ledningen på nytt genom Viggo Söderberg som gjorde sitt andra mål efter 7.32. Borås gjorde 3–2 genom Isac Petersson tidigt i tredje perioden av matchen.

Oskarshamn stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–2 till 6–2. Oskarshamn tog därmed en klar seger.

Albin Larsson gjorde två mål för Oskarshamn och spelade dessutom fram till två mål och Viggo Söderberg stod för två mål och ett assist.

Den 12 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Borås Ishall.

Oskarshamn tar sig an Jonstorp i nästa match hemma lördag 8 november 14.00. Borås möter samma dag 16.00 Helsingborg borta.

Oskarshamn–Borås 6–2 (2–0, 1–1, 3–1)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (2.06) Viggo Söderberg (Albin Larsson, Axel Stjernlöf), 2–0 (14.19) Albin Larsson (Melker Vidsäter, Viggo Söderberg).

Andra perioden: 2–1 (22.38) Svante Bognäs (Anton Siedberg), 3–1 (27.32) Viggo Söderberg (Albin Larsson, Wilmer Ärleskog).

Tredje perioden: 3–2 (40.43) Isac Petersson (Philip Bertilsson, Tim Börje), 4–2 (47.54) Alex Ljung (Daniel Rödnes), 5–2 (57.50) Albin Larsson, 6–2 (59.59) Oskar Höglander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Borås: 1-1-3

Nästa match:

Oskarshamn: Jonstorps IF IshF, hemma, 8 november

Borås: Helsingborg HC Ungdom, borta, 8 november