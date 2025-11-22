Seger för Oskarshamn i tidiga toppmatchen mot Tingsryd J20

Seger för Oskarshamn med 3–1 mot Tingsryd J20

Oskarshamns femte seger på de senaste sex matcherna

Melker Vidsäter avgjorde för Oskarshamn

Oskarshamn tog en tung seger på hemmaplan mot Tingsryd J20 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U20 region syd herr på lördagen. Matchen slutade 3–1 (2–0, 0–1, 1–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Oskarshamn ligger kvar på andra plats i tabellen och Tingsryd J20 är i fortsatt serieledning. I och med Oskarshamns seger skiljer det nu åtta poäng mellan lagen.

– En först period där vi dominerar fullständigt. Bästa perioden vi gjort denna säsongen. Andra perioden är jämnare. Tingsryd får lite långa anfall och vi blir stressade men reder ut det bra. En jämn period. Tredje tycker jag vi kontrollerar och lyckas vinna seriefinalen, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Segern var Oskarshamns femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Oskarshamn–Tingsryd J20 – mål för mål

Andre Franz gav Oskarshamn ledningen efter åtta minuter assisterad av Viggo Söderberg och Melker Vidsäter.

2–0 kom efter 18.25 när Melker Vidsäter fick träff med assist av Viggo Söderberg och Albin Larsson.

Efter 11.17 i andra perioden slog Noah Gunnarsson till på pass av Josef Alpsten och Nils Stenberg och reducerade åt Tingsryd J20.

10.37 in i tredje perioden satte Axel Stjernlöf pucken framspelad av Lukas Svensson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

När lagen senast möttes vann Tingsryds AIF Utv med 4–2.

Tisdag 25 november möter Oskarshamn Karlskrona borta 19.00 och Tingsryd J20 möter Bäcken hemma 19.15.

Oskarshamn–Tingsryd J20 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (8.25) Andre Franz (Viggo Söderberg, Melker Vidsäter), 2–0 (18.25) Melker Vidsäter (Viggo Söderberg, Albin Larsson).

Andra perioden: 2–1 (31.17) Noah Gunnarsson (Josef Alpsten, Nils Stenberg).

Tredje perioden: 3–1 (50.37) Axel Stjernlöf (Lukas Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-1-0

Tingsryd J20: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Karlskrona HK, borta, 25 november

Tingsryd J20: Bäcken HC, hemma, 25 november