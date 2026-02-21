Seger för Oskarshamn i toppmatchen mot Tingsryd J20

Seger för Oskarshamn med 4–2 mot Tingsryd J20

Leo Hendén matchvinnare för Oskarshamn

Tredje raka segern för Oskarshamn

Två topplag möttes i U20 region syd topp 6 på lördagen. Och det slutade med seger för Oskarshamn, som besegrade Tingsryd J20 hemma med 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) i den seriefinalen.

Oskarshamn–Tingsryd J20 – mål för mål

Noah Brattlöf gjorde 1–0 till Tingsryd J20 efter bara 2.22 efter förarbete av Anton Lillbacka och Victor Grundström. Efter 3.01 i första perioden kvitterade Oskarshamn genom Viggo Söderberg framspelad av Leo Hendén och Alex Ljung.

Laget tog ledningen redan efter efter 1.03 i andra perioden genom Andre Franz med assist av Kevin Du Rietz och Melker Vidsäter. Efter 7.50 i andra perioden nätade Leo Hendén framspelad av Olof Marklund och gjorde 3–1.

9.35 in i tredje perioden slog Axel Remmerfelt till på pass av Josef Alpsten och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tingsryd J20. 15.55 in i perioden fick Alex Ljung utdelning på pass av Leo Hendén och Viggo Söderberg och ökade ledningen. Därmed hade Oskarshamn vänt matchen.

Leo Hendén gjorde ett mål för Oskarshamn och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tingsryds AIF Utv har tagit två segrar före den här matchen. IK Oskarshamn vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Oskarshamn–Tingsryd J20 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

U20 region syd topp 6, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (2.22) Noah Brattlöf (Anton Lillbacka, Victor Grundström), 1–1 (3.01) Viggo Söderberg (Leo Hendén, Alex Ljung).

Andra perioden: 2–1 (21.03) Andre Franz (Kevin Du Rietz, Melker Vidsäter), 3–1 (27.50) Leo Hendén (Olof Marklund).

Tredje perioden: 3–2 (49.35) Axel Remmerfelt (Josef Alpsten), 4–2 (55.55) Alex Ljung (Leo Hendén, Viggo Söderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Tingsryd J20: 3-1-1