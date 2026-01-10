Seger för ÖSK/Ö-vik U18 mot Svedjeholmen/KB65 U18

ÖSK/Ö-vik U18 segrade – 3–1 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Walter Stoltz matchvinnare för ÖSK/Ö-vik U18

Svedjeholmen/KB65 U18 nu nionde, ÖSK/Ö-vik U18 på andra plats

ÖSK/Ö-vik U18 vann på bortaplan mot Svedjeholmen/KB65 U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen på lördagen slutade 1–3 (1–2, 0–0, 0–1).

Svedjeholmen/KB65 U18–ÖSK/Ö-vik U18 – mål för mål

ÖSK/Ö-vik U18 tog ledningen i början av första perioden genom Leo Alenius.

Svedjeholmen/KB65 U18 gjorde 1–1 genom Max Nordenberg efter 5.07.

ÖSK/Ö-vik U18 tog ledningen på nytt genom Walter Stoltz efter 14.06 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.39 kvar att spela genom Max Blomqvist efter förarbete från Albin Hammarberg. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

För Svedjeholmen/KB65 U18 gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan ÖSK/Ö-vik U18 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

I nästa match, måndag 12 januari möter Svedjeholmen/KB65 U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen 19.30 medan ÖSK/Ö-vik U18 spelar borta mot Tegs SK U18 19.15.

Svedjeholmen/KB65 U18–ÖSK/Ö-vik U18 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Första perioden: 0–1 (0.56) Leo Alenius (Max Sjögren), 1–1 (5.07) Max Nordenberg (Vilmer Kjellin, Elias Holter), 1–2 (14.06) Walter Stoltz (Efe Karasüleymanoglu).

Tredje perioden: 1–3 (58.21) Max Blomqvist (Albin Hammarberg).

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Njurunda SK, borta, 12 januari 19.30

ÖSK/Ö-vik U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 12 januari 19.15