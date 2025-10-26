Seger för Örebro HUF 1 i toppmatchen mot IFK Arboga J18

Seger för Örebro HUF 1 med 4–3 efter förlängning

Örebro HUF 1:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Fabian Backlund tvåmålsskytt för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 tog en tung seger på bortaplan mot IFK Arboga J18 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 division 1 västra C herr på söndagen. Matchen slutade 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1) efter förlängning.

Segermålet för Örebro HUF 1 stod Fabian Backlund för 5.00 in i förlängningen.

Det här innebär att Örebro HUF 1 nu har sex segrar i följd i U18 division 1 västra C herr.

Castor Wernersson gav IFK Arboga J18 ledningen efter 11.16 assisterad av Edwin Kvist och Hugo Rosenstam. Örebro HUF 1 kvitterade till 1–1 genom Lowe Kling i andra perioden.

IFK Arboga J18 tog ledningen på nytt genom Viggo Månsson efter 14.57.

Örebro HUF 1 kvitterade till 2–2 genom Alvin Sjöberg med 1.46 kvar att spela av perioden. IFK Arboga J18 gjorde 3–2 genom Valter Johansson efter 9.42 i tredje perioden.

Örebro HUF 1 gjorde 3–3 genom Fabian Backlund med 4.46 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för bortalaget Örebro HUF 1 blev Fabian Backlund som 5.00 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var IFK Arboga J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örebro HUF 1:s andra uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Trängens IP.

IFK Arboga J18 tar sig an BIK Karlskoga J18 i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.00. Örebro HUF 1 möter samma dag 19.30 Köping IF 2 hemma.

IFK Arboga J18–Örebro HUF 1 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (11.16) Castor Wernersson (Edwin Kvist, Hugo Rosenstam).

Andra perioden: 1–1 (29.35) Lowe Kling (Edwin Lööw, Melker Frykby), 2–1 (34.57) Viggo Månsson (Melker Juhlin Ulvhag, Valter Johansson), 2–2 (38.14) Alvin Sjöberg (Sac Granqvist, Melker Frykby).

Tredje perioden: 3–2 (49.42) Valter Johansson (Felix Karlsson-Nyberg), 3–3 (55.14) Fabian Backlund (Ludwig Svärd, Emil Pihl).

Förlängning: 3–4 (65.00) Fabian Backlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 3-1-1

Örebro HUF 1: 5-0-0

Nästa match:

IFK Arboga J18: BIK Karlskoga:2, borta, 30 oktober

Örebro HUF 1: Köping IF:2, hemma, 30 oktober