Seger för Ö-vik Hockey U18 på bortaplan mot Piteå Hockey U18
- Ö-vik Hockey U18-seger med 3–0 mot Piteå Hockey U18
- Arvid Nilsson avgjorde för Ö-vik Hockey U18
- Femte raka förlusten för Piteå Hockey U18
Ö-vik Hockey U18 vann mot Piteå Hockey U18 på bortaplan i fortsättningsserien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).
Det var första segern för Ö-vik Hockey U18, efter 4–5 mot Clemensnäs U18 i första matchen.
Sunderby SK U18 nästa för Ö-vik Hockey U18
Ö-vik Hockey U18 gjorde 0–1 efter fem minuters spel. Efter 18.56 i andra perioden nätade Vincent Timander på pass av Vilmer Östman och Zack Sjöblom och gjorde 0–2. Ö-vik Hockey U18 gjorde också 0–3 genom Alex Lindahl på pass av Noah Angerbjörn efter 9.50 i tredje perioden.
Piteå Hockey U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match borta söndag 23 november 16.30. Ö-vik Hockey U18 möter Sunderby SK U18 borta söndag 16 november 13.00.
Piteå Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Hala Hallen
Första perioden: 0–1 (5.50) Arvid Nilsson (Valter Norman).
Andra perioden: 0–2 (38.56) Vincent Timander (Vilmer Östman, Zack Sjöblom).
Tredje perioden: 0–3 (49.50) Alex Lindahl (Noah Angerbjörn).
Nästa match:
Piteå Hockey U18: Sunderby SK, borta, 23 november
Ö-vik Hockey U18: Sunderby SK, borta, 16 november
