Seger för Nybro Vikings mot Kristianstad

Nybro Vikings vann med 3–1 mot Kristianstad

Wilmer Holmqvist avgjorde för Nybro Vikings

Nybro Vikings segrade på bortaplan i Kristianstads Ishall mot Kristianstad i U18 division 1 syd C herr. 1–3 (0–1, 1–2, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Nybro Vikings femte på de senaste sex matcherna.

Kristianstad–Nybro Vikings – mål för mål

Måns Holgersson gav gästande Nybro Vikings ledningen efter sex minuters spel med assist av James Gustavsson och Tristan Hoberg.

Nybro Vikings gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Wilmer Holmqvist och Manfred Åkesson, vilket avgjorde matchen.

Max Gustafsson reducerade förvisso men närmare än 1–3 kom inte Kristianstad. Tredje perioden blev mållös och Nybro Vikings tog därmed en säker seger.

I tredje perioden höll Nybro Vikings i sin 3–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes vann Nybro Vikings IF med 5–2.

Kristianstad–Nybro Vikings 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (6.23) Måns Holgersson (James Gustavsson, Tristan Hoberg).

Andra perioden: 0–2 (22.48) Wilmer Holmqvist (Casper Forsberg, Ville Diesner), 0–3 (34.41) Manfred Åkesson (Aston Lindahl, Wilmer Holmqvist), 1–3 (38.32) Max Gustafsson (Eliam Nord, Wille Strandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 1-1-3

Nybro Vikings: 4-0-1