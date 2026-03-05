Stark seger för Nybro Vikings i toppmatchen mot Västervik

Seger för Nybro Vikings med 5–0 mot Västervik

Nybro Vikings tionde seger på de senaste tio matcherna

Aston Lindahl gjorde två mål för Nybro Vikings

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd B vår på torsdagen. Och det slutade med seger för Nybro Vikings, som besegrade Västervik borta med 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Med en omgång kvar är Västervik på andra plats i tabellen, medan Nybro Vikings är klara seriesegrare. 13 poäng skiljer lagen åt.

– Vi förlorade mot ett bra Nybro, men samtidigt kan vi inte bjuda på dem tre första målen mot ett så bra motstånd. Kul att vi fick se tre A-pojkar visa upp sig och göra en solid match. Nu hoppas vi på tre poäng på söndag, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Därmed har Nybro Vikings vunnit 13 matcher i rad i U18 division 1 syd B vår och är bara en seger ifrån att gå igenom serien utan förlust.

Måns Holgersson blev matchvinnare

Nybro Vikings stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 17.20 i andra perioden slog Casper Forsberg till framspelad av John Berglycke och Joel Falck och gjorde 0–4.

Ville Diesner gjorde också 0–5 assisterad av Måns Holgersson och Manfred Åkesson efter 10.14 i tredje perioden.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro med 4–3.

Västervik tar sig an Boro/Vetlanda J18 i nästa match borta söndag 8 mars 14.00. Nybro Vikings möter samma dag 16.25 Kalmar borta.

Västervik–Nybro Vikings 0–5 (0–3, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 0–1 (8.18) Måns Holgersson (Manfred Åkesson, Ville Diesner), 0–2 (9.06) Aston Lindahl (Norton Jonsson, Casper Forsberg), 0–3 (19.07) Aston Lindahl (Vilgot Zetterqvist).

Andra perioden: 0–4 (37.20) Casper Forsberg (John Berglycke, Joel Falck).

Tredje perioden: 0–5 (50.14) Ville Diesner (Måns Holgersson, Manfred Åkesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Nybro Vikings: 5-0-0

Nästa match:

Västervik: Boro/Vetlanda HC, borta, 8 mars 14.00

Nybro Vikings: Kalmar HC, borta, 8 mars 16.25