Stark seger för Nybro Vikings i toppmatchen mot Västervik
- Seger för Nybro Vikings med 5–0 mot Västervik
- Nybro Vikings tionde seger på de senaste tio matcherna
- Aston Lindahl gjorde två mål för Nybro Vikings
Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd B vår på torsdagen. Och det slutade med seger för Nybro Vikings, som besegrade Västervik borta med 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).
Med en omgång kvar är Västervik på andra plats i tabellen, medan Nybro Vikings är klara seriesegrare. 13 poäng skiljer lagen åt.
– Vi förlorade mot ett bra Nybro, men samtidigt kan vi inte bjuda på dem tre första målen mot ett så bra motstånd. Kul att vi fick se tre A-pojkar visa upp sig och göra en solid match. Nu hoppas vi på tre poäng på söndag, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.
Därmed har Nybro Vikings vunnit 13 matcher i rad i U18 division 1 syd B vår och är bara en seger ifrån att gå igenom serien utan förlust.
Måns Holgersson blev matchvinnare
Nybro Vikings stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.
Efter 17.20 i andra perioden slog Casper Forsberg till framspelad av John Berglycke och Joel Falck och gjorde 0–4.
Ville Diesner gjorde också 0–5 assisterad av Måns Holgersson och Manfred Åkesson efter 10.14 i tredje perioden.
Lagens första möte för säsongen vann Nybro med 4–3.
Västervik tar sig an Boro/Vetlanda J18 i nästa match borta söndag 8 mars 14.00. Nybro Vikings möter samma dag 16.25 Kalmar borta.
Västervik–Nybro Vikings 0–5 (0–3, 0–1, 0–1)
U18 division 1 syd B vår, LF Arena
Första perioden: 0–1 (8.18) Måns Holgersson (Manfred Åkesson, Ville Diesner), 0–2 (9.06) Aston Lindahl (Norton Jonsson, Casper Forsberg), 0–3 (19.07) Aston Lindahl (Vilgot Zetterqvist).
Andra perioden: 0–4 (37.20) Casper Forsberg (John Berglycke, Joel Falck).
Tredje perioden: 0–5 (50.14) Ville Diesner (Måns Holgersson, Manfred Åkesson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västervik: 3-0-2
Nybro Vikings: 5-0-0
Nästa match:
Västervik: Boro/Vetlanda HC, borta, 8 mars 14.00
Nybro Vikings: Kalmar HC, borta, 8 mars 16.25
