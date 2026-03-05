Prenumerera

Logga in

Stark seger för Nybro Vikings i toppmatchen mot Västervik

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Seger för Nybro Vikings med 5–0 mot Västervik

  • Nybro Vikings tionde seger på de senaste tio matcherna

  • Aston Lindahl gjorde två mål för Nybro Vikings

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 syd B vår på torsdagen. Och det slutade med seger för Nybro Vikings, som besegrade Västervik borta med 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Med en omgång kvar är Västervik på andra plats i tabellen, medan Nybro Vikings är klara seriesegrare. 13 poäng skiljer lagen åt.

– Vi förlorade mot ett bra Nybro, men samtidigt kan vi inte bjuda på dem tre första målen mot ett så bra motstånd. Kul att vi fick se tre A-pojkar visa upp sig och göra en solid match. Nu hoppas vi på tre poäng på söndag, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Därmed har Nybro Vikings vunnit 13 matcher i rad i U18 division 1 syd B vår och är bara en seger ifrån att gå igenom serien utan förlust.

Måns Holgersson blev matchvinnare

Nybro Vikings stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 17.20 i andra perioden slog Casper Forsberg till framspelad av John Berglycke och Joel Falck och gjorde 0–4.

Ville Diesner gjorde också 0–5 assisterad av Måns Holgersson och Manfred Åkesson efter 10.14 i tredje perioden.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro med 4–3.

Västervik tar sig an Boro/Vetlanda J18 i nästa match borta söndag 8 mars 14.00. Nybro Vikings möter samma dag 16.25 Kalmar borta.

Västervik–Nybro Vikings 0–5 (0–3, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 0–1 (8.18) Måns Holgersson (Manfred Åkesson, Ville Diesner), 0–2 (9.06) Aston Lindahl (Norton Jonsson, Casper Forsberg), 0–3 (19.07) Aston Lindahl (Vilgot Zetterqvist).

Andra perioden: 0–4 (37.20) Casper Forsberg (John Berglycke, Joel Falck).

Tredje perioden: 0–5 (50.14) Ville Diesner (Måns Holgersson, Manfred Åkesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Nybro Vikings: 5-0-0

Nästa match:

Västervik: Boro/Vetlanda HC, borta, 8 mars 14.00

Nybro Vikings: Kalmar HC, borta, 8 mars 16.25

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen