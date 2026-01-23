Seger för Nybro mot Björklöven i hockeyallsvenskan

Nybro segrade – 3–1 mot Björklöven

Elias Stenman matchvinnare för Nybro

Albin Lundin gjorde målet för Björklöven

Nybro vann på hemmaplan mot Björklöven i hockeyallsvenskan. Matchen på fredagen slutade 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

AIK nästa för Nybro

Tim Lindfors gav Nybro ledningen efter elva minuters spel efter förarbete av Alex Ciernik och Miikka Pitkänen.

Efter 16.41 i andra perioden nätade Elias Stenman på pass av Marcus Bergman och Fredrik Granberg och gjorde 2–0.

Redan efter 1.14 i tredje perioden reducerade Björklöven till 2–1 genom Albin Lundin efter pass från Marcus Nilsson och Fredrik Forsberg. Mer än så blev det dock inte för Björklöven. 4.57 in i tredje perioden fick Miikka Pitkänen utdelning framspelad av Hugo Gabrielson och Tim Lindfors och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nybro tar sig an AIK i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Björklöven möter Vimmerby borta lördag 24 januari 18.00.

Nybro–Björklöven 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (11.17) Tim Lindfors (Alex Ciernik, Miikka Pitkänen).

Andra perioden: 2–0 (36.41) Elias Stenman (Marcus Bergman, Fredrik Granberg).

Tredje perioden: 2–1 (41.14) Albin Lundin (Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg), 3–1 (44.57) Miikka Pitkänen (Hugo Gabrielson, Tim Lindfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-1-2

Björklöven: 3-0-2

Nästa match:

Nybro: AIK, hemma, 28 januari 19.00

Björklöven: Vimmerby HC, borta, 24 januari 18.00