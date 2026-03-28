Seger för NY Rangers – steg åt rätt håll mot Chicago

NY Rangers har varit i en svacka med sex förluster i rad i NHL. Men hemma mot Chicago bröts den tunga sviten. Det blev 6–1 (1–1, 3–0, 2–0) i matchen i Madison Square Garden.

Jonny Brodzinski gjorde två mål för NY Rangers

Nick Lardis gav Chicago ledningen efter 17 minuters spel assisterad av Tyler Bertuzzi och Alex Vlasic. 1–1 kom efter 18.32 när Conor Sheary slog till framspelad av Braden Schneider och Tye Kartye.

I andra perioden var det NY Rangers som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Matthew Robertson, Adam Sykora och Jonny Brodzinski.

13.17 in i tredje perioden satte Alexis Lafreniere pucken på pass av Adam Fox och JT Miller och ökade ledningen. Efter 16.00 nätade Jonny Brodzinski på nytt framspelad av Taylor Raddysh och Drew Fortescue och ökade ledningen för NY Rangers.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, NY Rangers med 15–16 och Chicago med 9–21 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Chicago med 3–0.

Nästa motstånd för NY Rangers är Florida. Lagen möts söndag 29 mars 19.00 i Madison Square Garden. Chicago tar sig an New Jersey borta måndag 30 mars 01.00.

NY Rangers–Chicago 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (17.34) Nick Lardis (Tyler Bertuzzi, Alex Vlasic), 1–1 (18.32) Conor Sheary (Braden Schneider, Tye Kartye).

Andra perioden: 2–1 (25.24) Matthew Robertson (JT Miller), 3–1 (28.20) Adam Sykora (Will Cuylle, Vincent Trocheck), 4–1 (36.07) Jonny Brodzinski (Will Borgen, Jaroslav Chmelar).

Tredje perioden: 5–1 (53.17) Alexis Lafreniere (Adam Fox, JT Miller), 6–1 (56.00) Jonny Brodzinski (Taylor Raddysh, Drew Fortescue).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-1-3

Chicago: 1-1-3

Nästa match:

NY Rangers: Florida Panthers, hemma, 29 mars 19.00

Chicago: New Jersey Devils, borta, 30 mars 01.00