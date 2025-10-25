Seger för Norrtälje IK U18 hemma mot IFK Österåker Hockey

Norrtälje IK U18 vann med 9–5 mot IFK Österåker Hockey

Joshua Griffin tremålsskytt för Norrtälje IK U18

Hannes Blomstedt avgjorde för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 vann hemma mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr. Matchen på lördagen slutade 9–5 (4–2, 3–2, 2–1).

Joshua Griffin med tre mål för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 7–4.

Redan efter 27 sekunder i tredje perioden reducerade IFK Österåker Hockey till 7–5 återigen genom Oskar Edlund på pass av Nils Jäderlund. Men mer än så orkade IFK Österåker Hockey inte med.

7.48 in i tredje perioden slog Aron Oscarsson till på pass av Victor Olsson och Joshua Griffin och ökade ledningen.

Efter 10.06 nätade August Alebark på nytt framspelad av Victor Olsson och ökade ledningen för Norrtälje IK U18. Det fastställde slutresultatet till 9–5.

Norrtälje IK U18:s Victor Olsson hade fyra assists och Joshua Griffin gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål. Oskar Edlund gjorde tre mål för för IFK Österåker Hockey.

IFK Österåker Hockey har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Norrtälje IK U18 har sex poäng.

Den 19 november tar lagen sig an varandra igen, då i Österåker Sportcentrum.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 6 november. Då möter Norrtälje IK U18 Mälarö Hockey U18 i Allhallen 19.30. IFK Österåker Hockey tar sig an SK Iron Hockey borta 19.45.

Norrtälje IK U18–IFK Österåker Hockey 9–5 (4–2, 3–2, 2–1)

U18 Div 1 östra A herr, Norrtälje Sportcentrum

Första perioden: 1–0 (2.32) Elias Karlsson-Oja (Casper Sjölund), 1–1 (8.39) Philip Pettersson, 2–1 (12.47) Joshua Griffin (Hannes Blomstedt), 2–2 (14.10) Jonatan Gomez Rosén (Rickard Mattinson), 3–2 (18.09) Joshua Griffin (Oliwer Ivarsson, Casper Sjölund), 4–2 (19.28) August Alebark (Victor Olsson).

Andra perioden: 5–2 (21.25) Joshua Griffin (Victor Olsson), 5–3 (31.39) Oskar Edlund (Rickard Mattinson), 6–3 (32.18) Hannes Blomstedt (Max Öbrink, Melvin Wallgren), 6–4 (35.48) Oskar Edlund, 7–4 (37.52) Max Öbrink (Madars Jermacans).

Tredje perioden: 7–5 (40.27) Oskar Edlund (Nils Jäderlund), 8–5 (47.48) Aron Oscarsson (Victor Olsson, Joshua Griffin), 9–5 (50.06) August Alebark (Victor Olsson).

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Mälarö Hockeyförening, borta, 6 november

IFK Österåker Hockey: SK Iron Hockey, borta, 6 november