Seger för Njurunda U18 – steg åt rätt håll mot ÖSK/Ö-vik U18

Njurunda U18 segrade – 7–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Theo Olofsson med två mål för Njurunda U18

Hjalmar Hällström matchvinnare för Njurunda U18

Njurunda U18 har varit i en svacka med fem förluster i rad i U18 division 1 norra B herr. Men hemma mot ÖSK/Ö-vik U18 bröts den sviten. Det blev 7–2 (3–0, 1–1, 3–1) i matchen i Modin & Zetterberg Hallen.

När Njurunda U18 och ÖSK/Ö-vik U18 senast gjorde upp var ÖSK/Ö-vik U18 klart bättre och vann med hela 9–3. Nu kom alltså revanschen för Njurunda U18.

Theo Olofsson gjorde två mål för Njurunda U18

Njurunda U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 5.18 i andra perioden nätade Oskar Sandström och gjorde 4–0.

ÖSK/Ö-vik U18:s Joar Westberg gjorde 4–1 efter 8.29 framspelad av Viggo Lidén. ÖSK/Ö-vik U18 reducerade dock till 4–2 genom Viggo Lidén efter 5.29 av perioden.

Njurunda U18 gjorde sen tre mål i rad tredje perioden och gick från 4–2 till 7–2 på bara 5.45. Njurunda U18 tog därmed en klar seger.

Njurunda U18:s Oskar Sandström stod för ett mål och två assists.

Njurunda U18 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan ÖSK/Ö-vik U18 är på tionde plats.

Nästa motstånd för Njurunda U18 är Ånge U18. Lagen möts fredag 21 november 19.30 i Modin & Zetterberg Hallen. ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 borta onsdag 26 november 19.30.

Njurunda U18–ÖSK/Ö-vik U18 7–2 (3–0, 1–1, 3–1)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (6.23) Theo Olofsson (Oskar Sandström), 2–0 (17.21) Theo Olofsson, 3–0 (19.53) Hjalmar Hällström (Oskar Sandström).

Andra perioden: 4–0 (25.18) Oskar Sandström, 4–1 (28.29) Joar Westberg (Viggo Lidén).

Tredje perioden: 4–2 (45.29) Viggo Lidén (Joar Westberg), 5–2 (49.39) Anton Östblom, 6–2 (51.13) Theodor Eriksson, 7–2 (55.24) Axel Skogs.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-0-4

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Nästa match:

Njurunda U18: Ånge IK, hemma, 21 november

ÖSK/Ö-vik U18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 26 november