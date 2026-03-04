Seger för New Jersey mot Florida

New Jersey vann med 5–1 mot Florida

Dougie Hamilton avgjorde för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

New Jersey besegrade Florida på hemmaplan i onsdagens möte i NHL. 5–1 (1–1, 2–0, 2–0) slutade matchen.

New Jersey–Florida – mål för mål

Arseni Gritsyuk gav New Jersey ledningen efter tolv minuters spel efter förarbete av Connor Brown. Florida kvitterade när Anton Lundell hittade rätt på pass av Evan Rodrigues och Uvis Balinskis efter 14.37.

Dougie Hamilton gav New Jersey ledningen tidigt i andra perioden med assist av Jack Hughes och Jesper Bratt. Efter 8.13 i andra perioden slog Cody Glass till på pass av Lenni Hämeenaho och Dougie Hamilton och gjorde 3–1.

16.23 in i tredje perioden fick Dawson Mercer utdelning och ökade ledningen. Simon Nemec stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–1-mål med 40 sekunder kvar att spela på passning från Connor Brown och Jack Hughes.

New Jersey har två segrar och tre förluster och 11–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har en vinst och fyra förluster och 13–20 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för New Jersey är Toronto. Lagen möts torsdag 5 mars 01.00 i Prudential Center. Florida tar sig an Columbus borta fredag 6 mars 01.00.

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (12.10) Arseni Gritsyuk (Connor Brown), 1–1 (14.37) Anton Lundell (Evan Rodrigues, Uvis Balinskis).

Andra perioden: 2–1 (21.35) Dougie Hamilton (Jack Hughes, Jesper Bratt), 3–1 (28.13) Cody Glass (Lenni Hämeenaho, Dougie Hamilton).

Tredje perioden: 4–1 (56.23) Dawson Mercer, 5–1 (59.20) Simon Nemec (Connor Brown, Jack Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Florida: 1-0-4

Nästa match:

New Jersey: Toronto Maple Leafs, hemma, 5 mars 01.00

Florida: Columbus Blue Jackets, borta, 6 mars 01.00