Seger för Nässjö i toppmatchen mot Kalmar

Nässjö-seger med 4–3 mot Kalmar

Nässjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sigge Eriksson matchvinnare för Nässjö

Nässjö tog en tung seger på bortaplan mot Kalmar i toppmötet mellan ettan och tvåan i U20 Div 1 C syd vår herr på lördagen. Matchen slutade 3–4 (0–1, 0–2, 3–1).

Det här innebär att Nässjö nu har sex segrar i följd i U20 Div 1 C syd vår herr.

Nybro nästa för Nässjö

Jesper Holmström gav Nässjö ledningen efter elva minuters spel med assist av Adam Hassan Johansson och Albin Liljengren.

Efter 3.16 i andra perioden nätade Wilmer Bellander framspelad av Viktor Svanberg och gjorde 0–2. Kalle Westerström gjorde dessutom 0–3 efter 18.36.

Kalmar reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Lauris Strazdins och Viktor Tuszynski i tredje perioden.

Nässjö gjorde 2–4 genom Sigge Eriksson med 1.50 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Alexander Kitanovski reducerade dock för Kalmar med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

När lagen möttes senast vann Nässjö med 5–3.

Lördag 31 januari spelar Kalmar borta mot Värnamo 12.40 och Nässjö mot Nybro hemma 14.30 i Höglandsrinken.

Kalmar–Nässjö 3–4 (0–1, 0–2, 3–1)

U20 Div 1 C syd vår herr, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (11.30) Jesper Holmström (Adam Hassan Johansson, Albin Liljengren).

Andra perioden: 0–2 (23.16) Wilmer Bellander (Viktor Svanberg), 0–3 (38.36) Kalle Westerström.

Tredje perioden: 1–3 (40.40) Lauris Strazdins (Walter Nilsson), 2–3 (49.34) Viktor Tuszynski (Gustav Dunegård, Elliott Fredhöj), 2–4 (58.10) Sigge Eriksson (Adam Hassan Johansson, Vilmer Jädernäs), 3–4 (59.03) Alexander Kitanovski (Gustav Dunegård, Lauris Strazdins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Nässjö: 5-0-0

Nästa match:

Kalmar: Värnamo GIK, borta, 31 januari 12.40

Nässjö: Nybro Vikings IF, hemma, 31 januari 14.30