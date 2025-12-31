Seger för Nashville mot Vegas på bortaplan

Nashville segrade – 4–2 mot Vegas

Nashvilles femte seger på de senaste sex matcherna

Reid Schaefer avgjorde för Nashville

Nashville vann matchen på bortaplan mot Vegas i NHL på onsdagen. 2–4 (2–3, 0–1, 0–0) slutade matchen.

Segern var Nashvilles femte på de senaste sex matcherna.

Vegas–Nashville – mål för mål

Nashville spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 11.52 i andra perioden nätade Michael Bunting framspelad av Nick Blankenburg och Erik Haula och gjorde 2–4. Bunting fullbordade därmed lagets vändning.

Tredje perioden blev mållös och Nashville höll i sin 4–2-ledning och vann.

Vegas tar sig an St Louis i nästa match borta fredag 2 januari 21.00. Nashville möter samma dag 04.00 Seattle borta.

Vegas–Nashville 2–4 (2–3, 0–1, 0–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (5.35) Mark Stone (Pavel Dorofejev, Noah Hanifin), 2–0 (9.06) Ben Hutton (Tomas Hertl, Pavel Dorofejev), 2–1 (11.20) Nicklaus Perbix (Luke Evangelista), 2–2 (15.37) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Luke Evangelista), 2–3 (16.21) Reid Schaefer (Brady Skjei, Michael McCarron).

Andra perioden: 2–4 (31.52) Michael Bunting (Nick Blankenburg, Erik Haula).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-1-3

Nashville: 4-0-1

Nästa match:

Vegas: St Louis Blues, borta, 2 januari 21.00

Nashville: Seattle Kraken, borta, 2 januari 04.00