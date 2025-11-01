Seger för Mora i toppmötet med Skellefteå AIK U20

Mora-seger med 2–1 mot Skellefteå AIK U20

Moras åttonde seger på de senaste nio matcherna

Romeo Edvardsen Sörensen avgjorde för Mora

Mora tog en tung seger på bortaplan mot Skellefteå AIK U20 i toppmötet i U20 nationell norra på lördagen. Matchen slutade 1–2 (1–1, 0–0, 0–1).

Det här var andra gången den här säsongen som Moras målvakter höll nollan.

Segern var Moras åttonde på de senaste nio matcherna.

Skellefteå AIK U20–Mora – mål för mål

Första perioden var jämn. Skellefteå AIK U20 inledde bäst och tog ledningen genom Viktor Klingsell efter 8.27, men Mora kvitterade genom Simon Ramberg efter 13.58.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Laget tog ledningen redan efter efter 1.15 i tredje perioden genom Romeo Edvardsen Sörensen framspelad av Colin Wetterberg och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen. Därmed hade Mora vänt matchen.

Det här var Skellefteå AIK U20:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Moras sjunde uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Skellefteå med 6–5 efter förlängning .

I nästa match möter Skellefteå AIK U20 Leksand hemma och Mora möter Luleå borta. Båda matcherna spelas söndag 2 november 12.00.

Skellefteå AIK U20–Mora 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (8.27) Viktor Klingsell (Noel Ingelsson, Rasmus Olsen Brekke), 1–1 (13.58) Simon Ramberg (Simon Schmid, Tim Thomsson).

Tredje perioden: 1–2 (41.15) Romeo Edvardsen Sörensen (Colin Wetterberg, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 3-0-2

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Leksand, hemma, 2 november

Mora: Luleå HF, borta, 2 november