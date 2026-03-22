Seger för Montreal mot NY Islanders

Seger för Montreal med 7–3 mot NY Islanders

Cole Caufield tremålsskytt för Montreal

Kaiden Guhle matchvinnare för Montreal

Montreal segrade efter underläge mot NY Islanders på hemmaplan i Bell Centre i NHL. 7–3 (1–2, 2–0, 4–1) slutade matchen på söndagen.

Cole Caufield gjorde tre mål för Montreal

Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Juraj Slafkovsky.

Därefter fixade NY Islanders Simon Holmström och Emil Heineman att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 17.49 i andra perioden nätade Alex Newhook framspelad av Kaiden Guhle och Oliver Kapanen och kvitterade för Montreal. Cole Caufield gjorde dessutom 3–2 efter 19.08 på pass av Nick Suzuki och Juraj Slafkovsky.

I tredje perioden kvitterade först NY Islanders till 3–3. Därefter var det Montreal som bestämde det mesta. Laget gjorde matchens fyra sista mål och vann lätt.

Cole Caufield gjorde tre mål för Montreal och två målgivande passningar, Nick Suzuki hade fyra assists, Juraj Slafkovsky stod för två mål och två assists och Kaiden Guhle gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann NY Islanders med 4–3 efter förlängning .

NY Islanders spelar hemma mot Columbus samma tid.

Montreal–NY Islanders 7–3 (1–2, 2–0, 4–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (4.10) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Cole Caufield), 1–1 (6.46) Emil Heineman (Anders Lee), 1–2 (13.19) Simon Holmström (Adam Pelech).

Andra perioden: 2–2 (37.49) Alex Newhook (Kaiden Guhle, Oliver Kapanen), 3–2 (39.08) Cole Caufield (Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky).

Tredje perioden: 3–3 (40.45) Matthew Schaefer (Mathew Barzal, Bo Horvat), 4–3 (43.17) Kaiden Guhle (Alexandre Carrier, Brendan Gallagher), 5–3 (48.08) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki), 6–3 (51.20) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Kaiden Guhle), 7–3 (54.59) Cole Caufield (Nick Suzuki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-0-3

NY Islanders: 2-0-3

