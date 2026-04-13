Seger för Montreal mot NY Islanders

Montreal segrade – 4–1 mot NY Islanders

Montreals åttonde seger på de senaste tio matcherna

Ivan Demidov avgjorde för Montreal

Montreal segrade på bortaplan i UBS Arena mot NY Islanders i NHL. 1–4 (0–0, 0–3, 1–1) slutade matchen på måndagen.

Segern var Montreals åttonde på de senaste tio matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

NY Islanders–Montreal – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Montreal stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 0.55.

8.45 in i tredje perioden slog Casey Cizikas till på pass av Scott Mayfield och Ryan Pulock och reducerade. Men mer än så orkade NY Islanders inte med. Montreal punkterade matchen med ett 1–4-mål med 15 sekunder kvar att spela genom Zachary Bolduc med assist av Alex Newhook och Kirby Dach.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter NY Islanders Carolina hemma och Montreal möter Philadelphia borta. Båda matcherna spelas onsdag 15 april 01.00.

NY Islanders–Montreal 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 0–1 (35.56) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson), 0–2 (36.24) Ivan Demidov (Nick Suzuki, Lane Hutson), 0–3 (36.51) Alex Newhook (Zachary Bolduc, Arber Xhekaj).

Tredje perioden: 1–3 (48.45) Casey Cizikas (Scott Mayfield, Ryan Pulock), 1–4 (59.45) Zachary Bolduc (Alex Newhook, Kirby Dach).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 1-0-4

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: Carolina Hurricanes, hemma, 15 april 01.00

Montreal: Philadelphia Flyers, borta, 15 april 01.00