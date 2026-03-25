Seger för Montreal mot Carolina i NHL

Montreal vann med 5–2 mot Carolina

Juraj Slafkovsky avgjorde för Montreal

Andra raka segern för Montreal

Montreal segrade på hemmaplan efter underläge i Bell Centre mot Carolina i NHL. 5–2 (1–2, 2–0, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Columbus nästa för Montreal

Carolina startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Nikolaj Ehlers och Jordan Staal innan Montreal svarade och gjorde 2–1 genom Oliver Kapanen.

Efter 5.49 i andra perioden nätade Cole Caufield framspelad av Nick Suzuki och Juraj Slafkovsky och kvitterade för Montreal. Juraj Slafkovsky gjorde dessutom 3–2 efter 9.19 på pass av Cole Caufield och Noah Dobson.

13.53 in i tredje perioden fick Ivan Demidov utdelning och ökade ledningen. Jake Evans stod för målet när Montreal punkterade matchen med ett 5–2-mål med 2.00 kvar att spela efter förarbete från Alexandre Carrier.

För Montreal gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i Atlantic division medan Carolina fortfarande leder Metropolitan division, nio poäng före Columbus.

Lagens första möte för säsongen vann Montreal med 7–5.

Montreal–Carolina 5–2 (1–2, 2–0, 2–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (2.36) Nikolaj Ehlers (Andrej Svetjnikov, Seth Jarvis), 0–2 (7.09) Jordan Staal, 1–2 (12.11) Oliver Kapanen (Jayden Struble, Ivan Demidov).

Andra perioden: 2–2 (25.49) Cole Caufield (Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky), 3–2 (29.19) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Noah Dobson).

Tredje perioden: 4–2 (53.53) Ivan Demidov, 5–2 (59.00) Jake Evans (Alexandre Carrier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Carolina: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: New Jersey Devils, hemma, 28 mars 22.00