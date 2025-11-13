Seger för Mölndal Hockey U20 i toppmötet med Hisingen

Seger för Mölndal Hockey U20 med 5–2 mot Hisingen

Mölndal Hockey U20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Olof Edling tvåmålsskytt för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 tog en tung seger på bortaplan mot Hisingen i toppmötet i U20 division 1 A syd herr på torsdagen. Matchen slutade 2–5 (0–3, 1–1, 1–1).

Segern var Mölndal Hockey U20:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Hampus Pedersen matchvinnare för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.37 i början av perioden. Efter 11.37 i andra perioden ökade Mölndal Hockey U20 på till 0–4 på nytt genom Olof Edling.

Hisingen reducerade dock till 1–4 genom Max Holmström efter 12.57 av perioden. Mölndal Hockey U20 ökade ledningen till 1–5 genom Anton Moberg med 1.46 kvar i perioden i tredje perioden.

Ludvig Hagström reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Hisingen. Mölndal Hockey U20 tog därmed en stabil seger.

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal Hockey U20 och ett assist och Hampus Pedersen stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att Hisingen ligger kvar på tredje plats och Mölndal Hockey U20 på andra plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann IF Mölndal Hockey med 5–4 efter straffar.

Hisingen tar sig an Rönnäng i nästa match borta lördag 15 november 17.30. Mölndal Hockey U20 möter samma dag 15.40 Varberg borta.

Hisingen–Mölndal Hockey U20 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (2.04) Olof Edling (Hampus Pedersen, Leo Dal Pozzo), 0–2 (6.07) William Wätteräng (Benjamin Eriksson, William Settergren), 0–3 (9.41) Hampus Pedersen (Olof Edling, Emanuel Rosello).

Andra perioden: 0–4 (31.37) Olof Edling (Hampus Pedersen, Emanuel Rosello), 1–4 (32.57) Max Holmström (Filip Gustavsson, Isak Krans).

Tredje perioden: 1–5 (58.14) Anton Moberg, 2–5 (58.51) Ludvig Hagström (John Björsander, Olof Lagerlöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 3-0-2

Mölndal Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

Hisingen: Rönnängs IK, borta, 15 november

Mölndal Hockey U20: Varberg HK, borta, 15 november