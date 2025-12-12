Seger för Minnesota i toppmötet med Dallas

Minnesota segrade – 5–2 mot Dallas

Marcus Johansson tvåmålsskytt för Minnesota

Andra raka segern för Minnesota

Minnesota tog en tung seger på hemmaplan mot Dallas i toppmötet i NHL på fredagen. Matchen slutade 5–2 (1–1, 1–1, 3–0).

Marcus Johansson med två mål för Minnesota

Dallas tog ledningen efter nio minuter genom Jason Robertson på passning från Miro Heiskanen och Wyatt Johnston.

Efter 16.11 kvitterade Minnesota när Joel Eriksson Ek fick träff assisterad av Matt Boldy.

Efter 10.20 i andra perioden slog Miro Heiskanen till framspelad av Esa Lindell och Radek Faksa och gav Dallas ledningen.

Minnesotas Zach Bogosian gjorde 2–2 efter 17.33 på pass av Zeev Buium och Vladimir Tarasenko.

I tredje perioden var det Minnesota som spelade bäst och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Marcus Johansson och ett mål av Matt Boldy.

Matt Boldy gjorde ett mål för Minnesota och två målgivande passningar.

Minnesota har tre segrar och två förluster och 13–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dallas har fyra vinster och en förlust och 16–11 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Dallas Stars med 5–2.

Nästa motstånd för Minnesota är Ottawa. Lagen möts lördag 13 december 20.00 i Xcel Energy Center. Dallas tar sig an Florida hemma söndag 14 december 02.00.

Minnesota–Dallas 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (9.33) Jason Robertson (Miro Heiskanen, Wyatt Johnston), 1–1 (16.11) Joel Eriksson Ek (Matt Boldy).

Andra perioden: 1–2 (30.20) Miro Heiskanen (Esa Lindell, Radek Faksa), 2–2 (37.33) Zach Bogosian (Zeev Buium, Vladimir Tarasenko).

Tredje perioden: 3–2 (48.40) Marcus Johansson (Matt Boldy, Joel Eriksson Ek), 4–2 (58.31) Matt Boldy (Kirill Kaprizov), 5–2 (59.10) Marcus Johansson (Vladimir Tarasenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-0-2

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Minnesota: Ottawa Senators, hemma, 13 december 20.00

Dallas: Florida Panthers, hemma, 14 december 02.00