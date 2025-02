Seger för Lycksele – steg åt rätt håll mot Teg röd

Lycksele vann med 2–1 mot Teg röd

Femte raka förlusten för Teg röd

Lycksele nu fjärde, Teg röd på sjunde plats

Lycksele har haft en tuff period med fyra förluster i följd i J18 Div 1 norra AB forts herr. Men hemma mot Teg röd bröts den sviten. Det blev 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) i matchen i Swoosh Arena.

Kiruna IF nästa för Lycksele

Josef Bygdén och Emil Stenman gjorde mål för Lycksele, och Isak Sundling för Teg röd.

Lycksele ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Teg röd är på sjunde och sista plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Lycksele vunnit.

Nästa motstånd för Lycksele är Kiruna IF. Lagen möts söndag 9 februari 12.00 i Swoosh Arena. Teg röd tar sig an Kiruna IF hemma lördag 8 februari 16.45.