Seger för Luleå hemma mot Björklöven

Luleå segrade – 7–5 mot Björklöven

Tsimafej Tuzin avgjorde för Luleå

Luleå nu femte, Björklöven på åttonde plats

Luleå besegrade Björklöven på hemmaplan i lördagens möte i U20 nationell norra. 7–5 (4–2, 1–2, 2–1) slutade matchen.

Modo Hockey U20 nästa för Luleå

Luleå spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

I andra perioden var det i stället Björklöven som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Luleå gjorde två mål i tredje perioden och gick från 5–4 till 7–4, målen av Tsimafej Tuzin och Måns Josbrant. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.

Jacob Söderberg-Nelson reducerade förvisso, men närmare än 7–5 kom inte Björklöven. Luleå tog därmed en säker seger.

Jacob Söderberg-Nelson gjorde tre mål för Björklöven.

Luleå har tre segrar och två förluster och 25–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven har två vinster och tre förluster och 18–23 i målskillnad.

Luleå ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Björklöven ligger på åttonde plats.

Luleå möter Modo Hockey U20 i nästa match hemma söndag 5 oktober 12.00. Björklöven möter samma dag Skellefteå AIK U20 borta.

Luleå–Björklöven 7–5 (4–2, 1–2, 2–1)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (1.40) David Lövgren (Oskars Nils Briedis, Lukas Kral), 1–1 (4.11) Jacob Söderberg-Nelson (Adam Persson), 2–1 (11.36) Måns Josbrant (Lo Axelsson), 2–2 (15.18) Jacob Söderberg-Nelson (William Larsson-Nygren, Dexter Strömgren), 3–2 (17.31) David Lövgren (Wille Höglund, Neo Hirsch), 4–2 (19.47) Lukas Kral (Joseph Harmouche).

Andra perioden: 4–3 (21.43) Oscar Djurberg (Joakim Engholm, Max Gustafsson), 4–4 (21.54) Gustav Öberg Andersson, 5–4 (31.03) Lukas Allström (Anton Nilsson).

Tredje perioden: 6–4 (46.54) Tsimafej Tuzin (David Thomasson, Joseph Harmouche), 7–4 (52.07) Måns Josbrant (Vilmer Tammilehto, Lo Axelsson), 7–5 (53.00) Jacob Söderberg-Nelson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, hemma, 5 oktober

Björklöven: Skellefteå, borta, 5 oktober